Pastadan büstünü yaptırdı

Popçu Sinan Akçıl, 20 Mayıs’ta 39 yaşına girdi. Ünlü popçu, oruç tuttuğu için kutlama yapmak istemiyordu. Burcu Kıratlı, eşine sürpriz yapıp yakın arkadaşları Selin- Mustafa Ceceli ve popçu İrem Derici’yi evlerine iftar yemeğine davet etti. Oruçlar açılıp yemek yendikten sonra Sinan’ın pastadan yapılmış büstü masaya geldi. Gecenin geç saatlerine kadar sohbet eden sıkı dostlar sahurdan sonra Akçıl çiftinin evinden ayrıldı.

Leon’un özel maskesi

Sokağa çıkma yasağı iki hafta önce, 20 yaş altı çocuklar için belirli gün ve saatlerde kaldırılmıştı. 20 Mayıs da bu günlerden biriydi. Hande Ataizi, yasak kalkar kalkmaz oğlu Leon’u alıp evine komşu olan Maçka Demokrasi Parkı’na koştu. Ana oğul gün boyu parkta hem oyunlar oynadı hem de çimler üzerine uzanıp güzel havanın tadını çıkardı. Leon’un özel yapım maskesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kuaför hasreti sona erdi

Covid-19 ile mücadele kapsamında 25 Mart’ta kapatılan kuaförler 11Mayıs’ta yeniden açıldı. İki aydır kuaföre gidip saç bakımı ve boya yaptıramayan sosyete ve sanat dünyasının ünlüleri hemen randevularını alıp kuaförlerin yolunu tuttu. Sosyetenin ünlü simalarından Sibel Boronkay ile oyuncu Aslıhan Güner de kuaförlerine koşup saçını boyatanlar arasındaydı. Sibel, saçını boyattıktan sonra iki aydır görüşemediği kız kardeşleriyle hasret giderdi.

Karantinada balık avlayıp çiçek suluyor

Sosyetenin popüler simalarından Ender Mermerci, tam 18 senedir Hollandalı Herman Von Alkamade ile denizaşırı aşk yaşıyor. Mart başında Ender Hanım’ı ziyarete gelen uzatmalı sevgilisi, 14 Mart’ta Covid-19’a karşı alınan tedbirler doğrultusunda yurt dışına uçuş yasağı getirilince mecburen İstanbul’da kaldı ve Ender Hanım’ın Vaniköy’deki yalısında yaşamaya başladı. Herman Bey, günlerini yalının rıhtımında olta ile balık avlayıp çiçek sulayarak geçiriyormuş.