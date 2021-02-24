Tadını çok seveceğiniz pastane poğaça tarifi, evde yapılan en lezzetli poğaça tariflerinden birisi. Sevdiklerinize hazırlamak için pastane poğaça tarifi arıyor ya da pastane poğaça nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pastane poğaça tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

PASTANE POĞAÇA TARİFİ

Pastane poğaça malzemeleri

1,5 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı su

2 tatlı kaşığı instant maya

2 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 yumurta (akı hamurun içine, sarısı üzerine)

Aldığı kadar un

100 gram erimiş tereyağı

İçi için:

Peynir

Zeytin ezmesi

Pastane poğaça yapılışı

2 su bardağı unu derin bir kaba boşaltın. Yumurta, maya, süt, su, tuz ve şekeri katıp yoğurun. Yumuşak ve ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave ederek yoğurmaya devam edin. Hamur kıvamını bulunca kabarmasını beklemeden unladığınız tezgahın üzerine alıp, 4 parçaya bölün. İlk bezeyi un serperek 20-30 santimetre çapında açın. Kenara alıp üzerine erimiş yağdan sürün. İkinci parçayı da açıp, yağlanmış olan parçanın üzerine koyun ve ona da aynı işlemi uygulayın. Hamurun yağı biraz çekmesi için 10 dakika bekleyin. Beklemeden rulo yapılırsa yağlar dışarı sızar. Hamurları ucundan başlayarak rulo şeklinde sarın. Buzdolabına koyun. Diğer iki beze için de aynı işlemi uygulayın. Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamurları 10-15 dakika sonra çıkarıp 3-4 santimetre eninde dilimleyin. Her parçayı elinizde dıştan içe doğru bükerek tekrar beze haline getirin. Yaptığınız bezeleri elinizle tezgaha bastırarak genişletip, içine istediğiniz malzemeyi koyup kapatın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip, yarım saat ılık bir yerde mayalandırın. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.



