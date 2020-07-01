Pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi

Uzun süre bayatlamayan, ikramlık tabakların vazgeçilmezi olan pastane tuzlu kurabiye tarifi en çok sevilen kurabiyeler arasında yer alıyor. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için pastane tuzlu kurabiye tarifi arıyor ya da pastane tuzlu kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Pastane tuzlu kurabiye tarifi, pastane tuzlu kurabiyesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Pastane tuzlu kurabiye tarifi

Pastane tuzlu kurabiye malzemeleri

2 adet yumurta

125 gram tereyağı

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

Yarım limonun suyu

Aldığı kadar un

Pastane tuzlu kurabiye yapılışı

Çukur bir kaba bir yumurta ile bir yumurtanın akını koyun. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kıvamı tutturabilmek için unu azar azar ekleyin. Hafif ele yapışan kıvamda bir hamur elde edince, elle şekil vererek yağlı kağıt serilmiş tepsiye 2-3 santimetre aralıklarla dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serperek, 180 derece önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin.



