Pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi
Pastanelerde bulunan ve birçok kişinin severek tükettiği pastane tuzlu kurabiye tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için pastane tuzlu kurabiye tarifi arıyorsanız "Pastane tuzlu kurabiye tarifi, pastane tuzlu kurabiyesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 12:06 Son Güncelleme:
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Uzun süre bayatlamayan, ikramlık tabakların vazgeçilmezi olan pastane tuzlu kurabiye tarifi en çok sevilen kurabiyeler arasında yer alıyor. Eğer siz de sevdiklerinize hazırlamak için pastane tuzlu kurabiye tarifi arıyor ya da pastane tuzlu kurabiyesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Pastane tuzlu kurabiye tarifi, pastane tuzlu kurabiyesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Pastane tuzlu kurabiye tarifi
Pastane tuzlu kurabiye malzemeleri
- 2 adet yumurta
- 125 gram tereyağı
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- Yarım limonun suyu
- Aldığı kadar un
Pastane tuzlu kurabiye yapılışı
Çukur bir kaba bir yumurta ile bir yumurtanın akını koyun. Üzerine diğer malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kıvamı tutturabilmek için unu azar azar ekleyin. Hafif ele yapışan kıvamda bir hamur elde edince, elle şekil vererek yağlı kağıt serilmiş tepsiye 2-3 santimetre aralıklarla dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serperek, 180 derece önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin.