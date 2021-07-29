Yemek Pastırmalı humus nasıl yapılır? MasterChef 28 Temmuz 2021 pastırmalı humus tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası
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Pastırmalı humus nasıl yapılır? MasterChef 28 Temmuz 2021 pastırmalı humus tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

Yemek

Pastırmalı humus nasıl yapılır? MasterChef 28 Temmuz 2021 pastırmalı humus tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin üçlü düellolarında yarışmacılar pastırmalı humus yaptılar. Ekran başındaki izleyiciler ise "pastırmalı humus nasıl yapılır?" merak ediyor. Kokusu bütün evi saracak pastırmalı humus tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

29 Temmuz 2021, Perşembe 11:40 Son Güncelleme:
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Ortadoğu mezelerinden birisi olan pastırmalı humus tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, pastırmalı humus nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı tat alacağınız pastırmalı humus tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PASTIRMALI HUMUS TARİFİ

Pastırmalı humus malzemeler

  • 3 su bardağı konserve nohut (suyu süzülmüş)
  • 1/3 su bardağı tahin
  • 2 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

  • Pastırma
  • Tereyağı

Pastırmalı humus yapılışı

Bütün malzemeleri blenderde iyice püre haline gelene kadar eziyoruz. Hazırlanan humus fırın kaselerine alınır. Kapların büyüklüğüne göre sayı değişebilir. Diğer bir tarafta tavada tereyağı eritilir ve pastırmalar 1-2 dakika kadar tereyağında pişirilir. Pişen pastırmalar humus kaselerinin üzerine yerleştirilerek, 220C derece önceden ısıtılmış fırında 3-4 dakika bekletilir. Sıcak sıcak servis edilir. 

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