Tadına doyamayacağınız pastırmalı kuru fasulye tarifi, kendine hayran bırakan şahane bir lezzet. Çemensiz pastırma ile yapabileceğiniz ve kuru fasulyenin lezzetine lezzet katacak pastırmalı kuru fasulye tarifi, evde yapabileceğiniz kolay yemeklerden birisi. Peki, pastırmalı kuru fasulye nasıl yapılır? Pastırmalı kuru fasulye tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

PASTIRMALI KURU FASULYE TARİFİ

Pastırmalı kuru fasulye malzemeler

3 büyük kase kadar kuru fasulye

1 adet soğan

Yaklaşık 10 adet minik pastırma dilimleri (çemensiz)

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

Baharat

PASTIRMALI KURU FASULYE YAPILIŞI

Fasulyeyi bir gece önceden suyla ıslatın.

Bir gün sonra fasulyeyi biraz haşlayıp gazını çıkarmasına yardımcı olun. Haşlanan fasulyenin suyunu süzüp kenara alın.

Bir büyük soğanı doğrayıp tencerede kızan yağın içine ekleyin.

Soğanlar kavrulunca biber salçasını ve domates salçasını da ekleyip 2 dakika salçanın kokusu çıkana kadar kavurun.

Pastırmaları dilimleyin ve tencereye ekleyin. İyice karıştırın.

Baharatları ekleyin ve son olarak fasulyeleri de ekleyip birkaç dakika kavurun.

Üzerine sıcak su ilave edin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.



