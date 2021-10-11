Kokusuyla iştahları kabartan, lezzetiyle damakları şenlendiren pastırmalı yumurta tarifi, evde yapabileceğiniz ve günün her saati lezzetle yiyeceğiniz enfes bir tarif. Peki, pastırmalı yumurta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yiyesiniz gelecek pastırmalı yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

PASTIRMALI YUMURTA TARİFİ

Pastırmalı yumurta malzemeler

8 dilim çemensiz pastırma

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı su

PASTIRMALI YUMURTA YAPILIŞI

Pastırma dilimlerini irice doğrayın. Tavayı kızdırıp pastırmaları tavada biraz çevirin. Üzerine suyu ekleyip kısık ateşte pastırmaları birkaç dakika pişirerek yumuşatın. Tereyağını ekleyip altını biraz açın. Yağ kızında yumurtaları tavaya kırıp kapağını kapatın. Kısık ateşte sevdiğiniz kıvama kadar pişirdiğiniz yumurtaları domates dilimleriyle birlikte servis edin.



