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Pastırmalı yumurta nasıl yapılır? Pastırmalı yumurta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Pastırmalı yumurta nasıl yapılır? Pastırmalı yumurta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan pastırmalı yumurta tarifi, günün her saati lezzetle yiyebileceğiniz enfes bir tarif. Peki, pastırmalı yumurta nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pastırmalı yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

11 Ekim 2021, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Kokusuyla iştahları kabartan, lezzetiyle damakları şenlendiren pastırmalı yumurta tarifi, evde yapabileceğiniz ve günün her saati lezzetle yiyeceğiniz enfes bir tarif. Peki, pastırmalı yumurta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yiyesiniz gelecek pastırmalı yumurta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

PASTIRMALI YUMURTA TARİFİ

Pastırmalı yumurta malzemeler

  • 8 dilim çemensiz pastırma
  • 4 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı su

PASTIRMALI YUMURTA YAPILIŞI

Pastırma dilimlerini irice doğrayın. Tavayı kızdırıp pastırmaları tavada biraz çevirin. Üzerine suyu ekleyip kısık ateşte pastırmaları birkaç dakika pişirerek yumuşatın. Tereyağını ekleyip altını biraz açın. Yağ kızında yumurtaları tavaya kırıp kapağını kapatın. Kısık ateşte sevdiğiniz kıvama kadar pişirdiğiniz yumurtaları domates dilimleriyle birlikte servis edin.

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