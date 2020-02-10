Patapon 2 inceleme - Bakalım ritmi yakalayabilecek misiniz?

Ozan Binay/posta.com.tr

Hikaye, ilk Patapon oyunundan devam ediyor, ancak hikayeyi anlamak için ilk oyunu oynamanıza gerek yok. Oyunda, Patapon’un göksel lideri Kami’yi canlandırıyoruz. Düşmanları alt etmek için askerlerinizi bir ritim içinde yönlendiren bir komutansınız. İlk oyundaki gibi, Patapon hala Earthend’te It’yi arıyor bu yüzden maceramızda onları yönlendirmek adına önemli göreve atılıyoruz. Elbette, yolda rakip bir kabile ile savaşırken çeşitli canavarları da yok etmeniz gerekecek.

Oynanış bence Patapon’un en çok öne çıktığı yer alan. Oynarken, Patapon’nuza bir şeyler yapması için komut vermeniz gerektiğinde, farklı ritimleri öğrenmeniz gerekecek ve bu sizi ilk başta sinir edebilir. Hareket etmeleri, saldırmaları ve benzer şeyler için ritimlere göre doğru tuş kombinasyonlarını kullanmanız gerek. Bu oyunun en büyük zorluğu bu olsa da en büyük eğlencesi de bu, bir düşmanın üstesinden gelmeniz için hangi vuruşların nasıl yapılacağını bilmek önemli bir rol oynuyor.

Her oyun gibi Patapon’da da bir tür envanter geliştirme sistemi var. Düşmanları yendikçe ve aşamaları tamamladıkça, çeşitli malzemeler ve silahlar gibi yeni ekipmanlara sahip olacaksınız. Patapons’larınızı bulduğunuz silah ve zırhlar ile kuşatabilirsiniz ve Patapons’ları geliştirme imkanınızda oluyor. Bulduğunuz materyalleri ordunuza harcayarak seviyelerini yükseltebilirsiniz. Ne zaman saldıracağınızı ve canavarın hamlelerini tahmin etmek eski “grinding” tarzı oyunlara benziyor.

Tabii ki, grafikler çok sevimli ve sizi çocukluğunuza alıp götürüyor. Oyun içi animasyonlar da bu tür bir remastered oyuna göre gayet iyi. Geçeceğiniz seviyelerin içindeki çok çeşitli ortamlar size ve düşmanlarınıza zarar verebiliyor, mesela yıldırım çarpabilir ya da Patapons’larınız donarak hikâyeye ara verebilir. Yine de yolculuğunuz gayet keyifli geçiyor.

Patapons bir ritim oyunu ve beklediğiniz gibi ses de olağanüstü. Oyun boyunca kullanacağınız ritimler yani komutlar hiçbir zaman değişmezken, arka plan parçaları değişiyor ve güzel bir atmosfer yaratıyor. Hepsinin ritminize yardımcı olmak için tutturduğu bir dalga var, ancak sık sık bunu değiştirerek size gerekli bir hız değişikliği sağlıyorlar. Özellikle oyunun her aşamanın başlangıcında seviyenin şarkı adını söylemesi çok hoş. Ve ordunuz sizim sesinizle hücum ettiği için bunlar güzel detaylar. Oyunu başlattığınızda çeşitli ses seçenekleri olduğunu belirtmek isterim, benim tavsiyem kulaklık ile oynamanız.

Daha önce de söylediği gibi, bir remastered olduğu için bu oyunun amacı tamamen tekrar oynanabilirlik ile ilgili. Düşmanlarınızı yenerek oyunu bitirmeye de çalışabilirsiniz, ancak askerleriniz geliştiğini, yükseldiğini ve güçlendiğini görmek bence birçok kullanıcı içinde yeterli olacaktır. Oyun içinde çeşitli mini oyunlar var ve bunlar da tabii ki ritim tabanlı, bu oyunları tamamlayarak canavarlardan yumurta kazanabilirsiniz.

Sonuca gelecek olursak,

Patapon 2 Remastered, ritim oyunlarını seven kullanıcılar için müthiş bir oyun. Oyun içindeki özelleştirme seçenekleri ve ödüller bence bu tür bir oyun için gayet yeterli. Şimdi Patapon ve Patapon 2’nin remastered versiyonu olduğuna göre, Patapon 3’ün remastered versiyonu da gelir mi? Belki PlayStation 5’de görürüz. Şimdi DualShock’nuzu alın ve ritim tutmaya başlayın PATA-PATA-PON







