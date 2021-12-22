Patates borani nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patates borani tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün patates borani tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirci ise patates borani tarifi araştırıyor. Peki, patates borani nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız patates borani tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
22 Aralık 2021, Çarşamba 13:47 Son Güncelleme:
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Patatesle yapılan lezzetleri denemek isteyenlere patates borani tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, patates borani nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patates borani tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
PATATES BORANİ TARİFİ
- 1 adet iri soğan
- 2 adet haşlanmış iri patates
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 dolu çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı karabiber
Patates borani sosu için
- Sarımsak
- Yoğurt
- Salça
- Domates sosu
- Kıyılmış maydanoz
PATATES BORANİ YAPILIŞI
- Patatesleri haşladıktan sonra kabuklarını soyun.
- Tava da sıvı yağı ısıtarak yemeklik doğranan soğanları kavurun.
- Bir kapta patatesleri püre haline getirdikten sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun.
- Üzerine kavrulan soğanı da ilave ederek tekrar yoğurmaya devam edin.
- Harçla yoğrulan patatesleri yuvarlayıp servis tabağına dizin.
- Sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak üzerine dökün.
- Bir tavada tereyağı eriterek içine nane ve kırmızı toz biberi atın.
- Yoğurdun üzerine tereyağını da gezdirin.
- Son olarak maydanozları doğrayarak üzerine serpip servis edin.
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