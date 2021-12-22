Patatesle yapılan lezzetleri denemek isteyenlere patates borani tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, patates borani nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patates borani tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATATES BORANİ TARİFİ

Patates borani malzemeler

1 adet iri soğan

2 adet haşlanmış iri patates

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 dolu çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Patates borani sosu için

Sarımsak

Yoğurt

Salça

Domates sosu

Kıyılmış maydanoz

PATATES BORANİ YAPILIŞI

Patatesleri haşladıktan sonra kabuklarını soyun.

Tava da sıvı yağı ısıtarak yemeklik doğranan soğanları kavurun.

Bir kapta patatesleri püre haline getirdikten sonra üzerine tuz ve karabiber ekleyerek yoğurun.

Üzerine kavrulan soğanı da ilave ederek tekrar yoğurmaya devam edin.

Harçla yoğrulan patatesleri yuvarlayıp servis tabağına dizin.

Sarımsaklı yoğurdu hazırlayarak üzerine dökün.

Bir tavada tereyağı eriterek içine nane ve kırmızı toz biberi atın.

Yoğurdun üzerine tereyağını da gezdirin.

Son olarak maydanozları doğrayarak üzerine serpip servis edin.



