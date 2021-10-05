Hem daha sağlıklı hem de burgerin tadına lezzet katacağınız patates burger tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir tarif. Peki, patates burger nasıl yapılır? Pratik patates burger tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

PATATES BURGER TARİFİ

Patates burger malzemeler

4 adet rendelenmiş patates

1 su bardağı galeta unu

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sirke

1 adet yumurta

Kızartmak için;

Yarım su bardağı sıvı yağ

Burger hazırlamak için;

4 adet burger ekmeği

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

4 dilim dana bacon

200 gram füme dana eti (dilimlenmiş)

1 tatlı kaşığı pekmez

Yarım tatlı kaşığı hardal

2 yemek kaşığı su

4 dilim cheddar peyniri

3 yemek kaşığı burger sosu

PATATES BURGER YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyin ve suyunu iyice sıkıp ayrı bir kaba aktarın. Üzerine tuz, karabiber, sirke ve galeta ununu ilave edip şekil alabilecek kıvama gelene dek yoğurun. Hamburger ekmeğinin boyutunda patatesli harçtan parçalar alıp şekil verin ve kızdırılmış ayçiçek yağında altın rengi bir kabuk oluşana kadar kızartın. Bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Ardından dana baconları kızartın. Tavanın içinde kalan yağ ile hamburger ekmeklerinin iç kısımlarını kızartın. Aynı tavada parçalara ayrılmış dana füme etlerini 1 dakika kadar kavurun. Üzerine su, pekmez ve hardalı ekleyip soteleyin. Pişmiş olan füme eti 4 hamburger ekmeğine eşit miktarda paylaştırın. Üzerlerine cheddar peynirlerini dizip kapağını kapatın ve 2-3 dakika kısık ateşte peyniri eritin. Hamburger ekmeğinin alt tabanına burger sosunu sürün. Ardından patates köftesi, dana bacon, cheddar peynirli füme etini ekleyin. Son olarak hamburger ekmeği üzerine kapatıp sıcak olarak servis edin.



