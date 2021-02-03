Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle kendine hayran bırakan patates çanağında misket köfte tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için patates çanağında misket köfte tarifi arıyor ya da patates çanağında misket köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patates çanağında misket köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Patates çanağında misket köfte tarifi

Patates çanağında misket köfte malzemeleri

4 adet büyük boy patates

Patateslere sürmek için:

1 Türk kahve fincanı sıvı yağ

İçi için:

250 gram dana kıyma

2 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı ucu ile karbonat

1 çay kaşığı tuz, kekik, kimyon, toz tatlı biber

Köftelere gezdirmek için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet çarliston biber(çekirdeği çıkarılıp iri kesilecek )

1 adet kapya biber (çekirdeği çıkarılıp iri doğranacak )

4-5 adet çeri domates (ikiye kesilecek )

Sosu için:

1 adet kuru soğan (küçük yemeklik doğranmış )

3-4 diş sarımsak (soyulup tane kalacak )

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı tuz, toz tatlı biber, karabiber, tozşeker

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

Patates çanağında misket köfte yapılışı

Patateslerin kabuğunu soyalım üstten iki parmak keselim altı da düz durması için çok az keselim. Sonra içini tatlı kaşığı ile yavaşça oyalım ,yağlı kağıt serili tepsiye koyalım. Üzerlerine fırça ile sıvı yağ sürelim. Kestiğimiz kalan üst kapak patates parçalarını elma dilim kesip soyalım. Tepsiye koyalım ,200 derecede ısıtılmış fırında 20 dk pişirelim. Diğer tarafta köfte malzemeleri yoğuralım ,misket şekli verelim. Yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Üzerine yağı gezdirelim patatesler fırında çıkarınca köfteleri de yine 200 derecede 20 dk pişirelim, 10 dk bir pişirelim. Köfteleri alt üst edelim, 10 dk daha pişirelim. Patateslerin içine misket köfteleri dolduralım ,etrafına domates biberleri elma dilim patatesleri dizelim. Tavaya yağları koyalım, soğanı, sarımsağı koyalım ,2 dk kavuralım. Salçayı ekleyelim ,tuz ,şekeri, karabiberi ,toz biberi koyalım. Suyunu verelim ,karıştıralım. Bu şekilde 5 dk kısık ateşte pişirelim. Bu hazırladığımız sosu patatesli köfteli tepsiye dökelim. Üzerine su ile ıslatıp suyunu sıktığımız yağlı kağıdı kapatalım. Sonra folyo kağıt kapatalım ,önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 40 dk pişirelim. 180 dereceye indirelim 20 dk pişirelim toplam 1 saat pişmiş oluyor sıcak servis yapalım afiyet olsun.



