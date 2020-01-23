Patates çorbası tarifi: Patates çorbası nasıl yapılır?

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Patates çorbası tarifi

Patates çorbası malzemeleri

- 2,5 litre et suyu

- 2 orta boy soğan

- 3 - 4 adet patates

- 1 kahve fincanı un

- 1 küçük paket tereyağı veya margarin

- 1 çay kaşığı hindistan cevizi

- Tuz

Patates çorbası terbiyesi için:

- 1 bardak süt

- 2 yumurta sarısı

Patates çorbası garnitürü:

- 2 adet yumurta akı

- 1 çay bardağı kaşar peynir (rendelenmiş)

- 1 çay kaşığı kırmızı biber

- 1 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

- 2 - 3 dilim bayat ekmek

Patates çorbası yapılışı

Soğanları küçük parçalar halinde doğrayın, iki kaşık yağla açık renk olacak şekilde kavurun. Unu ekleyin ve 2 - 3 dakika daha kavurun. Et suyu ile kuşbaşı doğranmış patatesleri, hindistan cevizi ve tuz koyup yavaş yavaş kaynatarak 30 dakika pişirin. Çorbayı başka bir kaba süzün ve tekrar ocağa koyup kaynatın. Terbiyesini yapıp yavaş yavaş ekleyin ve 2 kaşım pişirdikten sonra ocaktan alın. Ayrı bir kapta yumurta akina kaşar peyniri, kırmızıbiber ve maydanoz katın. Bu karışımı ekmeklerin üzerine sürün ve küçük küpler halinde kesip çorbayla servis edin.

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