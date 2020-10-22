Bolu usulü patates çorbası tarifi
Bolu'nun en çok sevilen lezzetlerinden biri olan patates çorbası tarifi, kendine hayran bırakan lezzette. Sevdiklerinize hazırlamak için patates çorbası tarifi arıyor ya da patates çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patates çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
22 Ekim 2020, Perşembe 18:19 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de pratik bir lezzet arıyorsanız patates çorbası tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için patates çorbası tarifi arıyor ya da patates çorbası nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patates çorbası yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Patates çorbası tarifi
Patates çorbası malzemeleri
- 2 adet patates
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 litre su
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- Birkaç damla limon
- Tuz
Üzeri için;
- Tereyağı
- Pul biber
Patates çorbası yapılışı
Öncelikle soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayıp sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Ardından küp küp doğradığımız patatesleri ekleyip patatesler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. 10 dakika kadar sonra suyunu da ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Diğer yanda terbiyesi için, yoğurt, un, yumurta sarısı ve limonu çırpıyoruz. Çorbamız kaynayınca terbiyesini ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra üzerine tereyağı ve pul biberi ekleyip servis edebiliriz.