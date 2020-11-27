Yemek Basit patates graten tarifi

Basit patates graten tarifi

Yemek

Basit patates graten tarifi

Patatesin her türlü hazırlanmış halini oldukça çok seviyoruz. Evde kolayca yapabileceğiniz patates graten tarifi kendine hayran bırakacak kadar güzel bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için patates graten tarifi arıyor ya da patates graten nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patates graten yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

27 Kasım 2020, Cuma 17:36 Son Güncelleme:
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Severek yiyeceğiniz ve hemen hemen her yemeğin yanına çok yakışacak olan patates graten tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için patates graten tarifi arıyor ya da patates graten nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patates graten yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Patates graten tarifi

Patates graten malzemeleri

  • 8 adet patates
  • 1 paket sıvı krema
  • 1 su bardağı süt
  • 3 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz
  • Rendelenmiş kaşar peyniri

Patates graten yapılışı

Patatesleri soyun ve halka şeklinde ince ince doğrayın. Dilimlediğiniz patatesleri geniş bir cam tepsiye dizin. Daha sonra rendelenmiş sarımsak, krema, baharatlar ve kaşar peynirin bir kısmını ekleyip karıştırın. Fırına verip 200 derecede yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Ardından fırından çıkarıp üzerine kalan kaşar peynirini eşit bir şekilde serpin. Tekrar fırına verip güzelce kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarınca bir süre dinlendirin. Dilimleyerek servis edin.

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