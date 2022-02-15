Yemek Patates karnıyarık nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patates karnıyarık tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Patates karnıyarık nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patates karnıyarık tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Patates karnıyarık nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patates karnıyarık tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler 15 Şubat yayınında patates karnıyarık tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler internet üzerinde patates karnıyarık tarifi araştırmaya başladı. Peki, patates karnıyarık nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız patates karnıyarık tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

15 Şubat 2022, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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Ana öğün olarak da tüketebileceğiniz patates karnıyarık tarifi, parmaklarınızı yemenize sebep olacak. Peki, patates karnıyarık nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patates karnıyarık tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATATES KARNIYARIK TARİFİ

Patates karnıyarık malzemeler

  • 4 adet patates
  • 150 gr kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 adet domates
  • 1 yeşil biber
  • 3 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • 1 tutam maydanoz
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz, kekik

Sos için:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 su bardağı su

PATATES KARNIYARIK YAPILIŞI

  • Öncelikle iç harcı hazırlayın.
  • Bunun için; kıymayı tavada biraz kavurun, ince küpler halinde doğradığınız soğan ve sarımsağı ekleyerek kavurmaya devam edin.
  • Ardından ince doğranmış yeşil biberi de ekleyin.
  • Küp şeklinde doğradığınız domatesleri ilave ettikten sonra salçayı ve baharatları da ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  • Suyunu çekmeye başladığında, son olarak kıyılmış maydanozları da tavaya alıp karıştırın ve altını kapatıp soğumaya bırakın.
  • Patates çanağı için; patatesleri soyup ortadan ikiye bölerek içini dikkatlice oyun.
  • Kızgın yağda patatesleri biraz kızartın.
  • Patatesleri fırın kabına alın ve ortalarına kıymalı harcı doldurun.
  • Sosu için salçayı su ile karıştırın ve patates karnıyarığın aralarına gezdirin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
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