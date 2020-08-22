Yemek Patatesin en güzel hali: Patates köftesi tarifi

Patatesin en güzel hali: Patates köftesi tarifi

Yemek

Patatesin en güzel hali: Patates köftesi tarifi

Farklı lezzetler denemek istiyorsanız patates köftesi tarifi tam size göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için patates köftesi tarifi arıyorsanız ya da patates köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patates köftesi tarifi için "Patates köftesi tarifi, patates köftesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 12:06 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de pratik bir akşam yemeği arıyorsanız patates köftesi tarifi tam size göre olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için patates köftesi tarifi arıyorsanız ya da patates köftesi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patates köftesi tarifi için "Patates köftesi tarifi, patates köftesi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Patates köftesi tarifi

Patates köftesi malzemeleri

  • 5- 6 adet orta boy patates
  • 1 adet yumurta
  • ½ demet taze soğan
  • ½ demet maydanoz
  • 3 yemek kaşığı un (biraz daha gerekebilir)
  • Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber
  • Arzuya göre 1-2 diş sarımsak
  • Kızartmak için sıvı yağ

Patates köftesi yapılışı

Patatesleri orta kıvamda haşlayın ve sıcakken ezin ama çok da püre gibi olmasın. Ilınan patatesin üzerine yumurta, ince kıyım doğranmış taze soğan, maydanoz, un ve baharatları ekleyip karıştırın. Gerekirse biraz daha un ilave edebilirsiniz. Bu patatesli karışımdan parçalar koparın ve yuvarlayıp avucunuzun içinde biraz yassı şekil verin. (Bu esnada elinize yapışıyorsa, elinizi hafifçe unlayabilirsiniz.) Kızgın sıvı yağda kızartın. Kızaran köftelerin fazla yağını alması için servis tabağına kağıt havlu serin.

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