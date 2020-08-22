Patatesin en güzel hali: Patates köftesi tarifi

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Patates köftesi tarifi

Patates köftesi malzemeleri

5- 6 adet orta boy patates

1 adet yumurta

½ demet taze soğan

½ demet maydanoz

3 yemek kaşığı un (biraz daha gerekebilir)

Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber

Arzuya göre 1-2 diş sarımsak

Kızartmak için sıvı yağ

Patates köftesi yapılışı

Patatesleri orta kıvamda haşlayın ve sıcakken ezin ama çok da püre gibi olmasın. Ilınan patatesin üzerine yumurta, ince kıyım doğranmış taze soğan, maydanoz, un ve baharatları ekleyip karıştırın. Gerekirse biraz daha un ilave edebilirsiniz. Bu patatesli karışımdan parçalar koparın ve yuvarlayıp avucunuzun içinde biraz yassı şekil verin. (Bu esnada elinize yapışıyorsa, elinizi hafifçe unlayabilirsiniz.) Kızgın sıvı yağda kızartın. Kızaran köftelerin fazla yağını alması için servis tabağına kağıt havlu serin.



