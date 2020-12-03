Patates kroket nasıl yapılır? 3 Aralık MasterChef 2020 patates kroket tarifi, malzemeleri, püf noktaları
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de bugün yapılan patates kroket tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İki takım en lezzetli patates kroket yapmak için birbiriyle kıyasıya mücadele verirken MasterChef 2020 izleyicileri 'patates kroket nasıl yapılır' merak ederek tarifi araştırdı. Püf noktaları ile pratik patates kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...
03 Aralık 2020, Perşembe 22:32 Son Güncelleme:
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Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan patates kroket tarifi bugün MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yapılıyor. İzleyiciler ise patates kroket nasıl yapılır merak ediyor. Püf noktaları ile pratik patates kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...
Patates kroket tarifi
Patates kroket malzemeleri
- 3-4 adet orta boy patates
- Yarım su bardağı un
- Yarım su bardağı galeta unu
- 2 yumurta
- 1 tatlı kaşığı nişasta
- 2-3 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir
- 1 yumurtanın sarısı
- Tuz
- Karabiber
- Kızartma yağı
Patatesleri iyice haşlayıp rendeleyin. Üzerine 2 yumurta, nişasta, karabiber, beyaz peynirleri ilave edin ve tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamur kıvamına gelen patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ister yuvarlayarak isterseniz silindir şeklini verin. Şekil verdiğiniz topları önce una sonra çırpılmış yumurta sarısına, en sonunda da galeta ununa bulayın. Derin bir tavada kızdırdığınız yağın içine una bulanmış topları yerleştirin ve ara sıra ters düz ederek kızartın.