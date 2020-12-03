Hemen hemen her yemeğin yanına yakışan patates kroket tarifi bugün MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yapılıyor. İzleyiciler ise patates kroket nasıl yapılır merak ediyor. Püf noktaları ile pratik patates kroket, yapılışı için gerekli malzemeler...

Patates kroket tarifi

Patates kroket malzemeleri

3-4 adet orta boy patates

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı galeta unu

2 yumurta

1 tatlı kaşığı nişasta

2-3 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir

1 yumurtanın sarısı

Tuz

Karabiber

Kızartma yağı

Patates kroket yapılışı

Patatesleri iyice haşlayıp rendeleyin. Üzerine 2 yumurta, nişasta, karabiber, beyaz peynirleri ilave edin ve tüm malzemeyi iyice yoğurun. Hamur kıvamına gelen patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ister yuvarlayarak isterseniz silindir şeklini verin. Şekil verdiğiniz topları önce una sonra çırpılmış yumurta sarısına, en sonunda da galeta ununa bulayın. Derin bir tavada kızdırdığınız yağın içine una bulanmış topları yerleştirin ve ara sıra ters düz ederek kızartın.



