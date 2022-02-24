Patates mantısı nasıl yapılır? Patates mantısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Patatesin en lezzetli hallerinden birisi olan patates mantısı tarifi, hem doyurucu hem de çok lezzetli bir tarif. Peki, patates mantısı nasıl yapılır? Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz patates mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
24 Şubat 2022, Perşembe 12:25 Son Güncelleme:
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İster çay ve kahvenizin yanına isterseniz de akşam yemeklerinize ek seçenek olarak hazırlayabileceğiniz patates mantısı tarifi, evde yapılması kolay şahane bir lezzet. Peki, patates mantısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patates mantısı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
PATATES MANTISI TARİFİ
Patates mantısı malzemeler
- 3 adet patates
Patatesi haşlamak için
- Su 1 tatlı kaşığı tuz
- 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 adet soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Sarımsaklı yoğurt için:
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş sarımsak
- Yarım çay kaşığı tuz
- İlk olarak patateslerin kabuklarını soyup dilimleyin ve tencereye alın.
- Patateslerin üzerine gelecek kadar su ve 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip tencereyi ocağa alın.
- Kaynadıktan sonra altını kısarak kısık ateşte patatesler yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Haşlanan patateslerin suyunu süzün ve ezici ya da çatal yardımıyla ezin.
- Diğer tarafta uygun tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar yağı ve yemeklik doğranan soğanı alıp soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.
- Yumuşayan soğanların üzerine patatesi, tuzu, karabiber, pul biber ve kırmızı toz biberi ekleyerek karıştırın ve ocağı kapatın.
- Patatesli karışımı ayrı bir kaba alarak soğumaya bırakalım. Vaktiniz varsa bir süre buzdolabında da dinlendirebilirsiniz.
- Soğuyan karışımdan ufak parçalar alarak elle yuvarlayarak şekil verin.
- Şekil verme işlemi bitince patates toplarını servis tabağına alıp sarımsaklı yoğurdu hazırlayın.
- Kaseye yoğurdu alıp üzerine sarımsağı rendeleyin ve 1 çay kaşığı kadar tuzu ekleyip karıştırın.
- Patates toplarının üzerine sarımsaklı yoğurdu dağıtın.
- Üzerini bir miktar yağ ve kırmızı toz biber yakarak süsleyebilirsiniz.
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