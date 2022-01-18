Patates nasıl saklanır? Patatesin tomurcuklanmaması için ne yapılmalı?

Toprağın altında yetişen patatesler dayanıklı olduğu gibi doğru koşullarda saklanmazsa bir o kadar da hassas olabiliyor. Peki, patates nasıl saklanır? Patatesin filizlenmemesi için ne yapılır?

Patatesleri saklamadan önce mutlaka temizlemeniz gerekir. Ancak asla yıkamayın. Bunun yerine temiz bir bulaşık süngeri veya fırça kullanın. Patatesin üzerinde kalan çamurları, bu sünger yardımıyla nazikçe ovalayarak çıkartabilirsiniz. Bu işlemi yaparken patatesin kabuklarına zarar vermemeye de özen gösterin. Ancak daha önce söylediğimiz gibi patateslerin suyla temas etmemesine özen gösterin. Aksi takdirde patatesler, kısa sürede bozulacaktır.

PATATES NASIL SAKLANIR?

Patatesleri, plastik torba içinde saklamayın. Bunun yerine hava geçiren çuval, sepet veya kutuların içerisine koyun.

Eğer karton kutunun içinde saklayacaksanız, hava alması için kutunun birkaç yerinde delik açmayı unutmayın. Patatesleri saklama süresini uzatmak için, tabanına kese kağıdı yerleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Patatesleri uzun süre muhafaza edebilmek için, soğan ve sarımsakla bir arada saklamayın. Çünkü bu durum, patateslerin olgunlaşma süresini hızlandırır. Hızla olgunlaşan patatesler de, daha hızlı bozulmaya başlar.

Patatesleri doğrudan güneş alan ortamlarda saklarsanız, kısa süre içinde tomurcuklanmaya başladığını görürsünüz.

Patateslerin tomurcuklanmasını önlemek için, serin, karanlık ve hava alabilen bir ortamda muhafaza edin.

Eğer kileriniz yoksa, patatesleri evin en az ışık alan odasında muhafaza edebilirsiniz.

Patatesleri haftada bir kez kontrol edin. Eğer içlerinde tomurcuklanmaya başlayan varsa, hemen diğerlerinden ayırın.

SOYULMUŞ PATATES NASIL SAKLANIR?

Kabukları soyulmuş patatesleri, yağ ve tuz ile kaplayın. Ardından buzdolabı poşetine koyarak ağzını bağlayın. Soyulmuş patatesleri bu şekilde, buzdolabında 3-4 gün, buzlukta ise uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Ancak patatesleri kullanmadan önce suyla durulayıp tuzundan arındırmayı unutmayın.

DOĞRANMIŞ PATATES NASIL SAKLANIR?

Doğranmış patatesleri, kapaklı bir kabın içerisine alın. Üzerine tuz ve yarım limonun suyunu sıkın. Tuz, patateslerin daha dayanıklı olmasını, limon suyu ise kararmamasını sağlayacaktır. Kabın kapağını kapatarak buzdolabında 2-3 gün muhafaza edebilirsiniz.

PATATES BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Patateslerin kabuklarını soyun. Ardından pişirme yöntemine göre ince ince dilimleyin.

Bu esnada tencerede su kaynatın. Patatesleri suyun içerisine atarak çok hafifçe haşlanmasını sağlayın. Ancak çok fazla haşlamamaya özen gösterin.

Hafif yumuşayan patatesleri kevgirle alın ve başka bir kaba aktarın. Kağıt havlu ile kurutun.

Kuruyan patatesleri buzdolabı poşetine koyun ve ağzını kapatın. Daha sonra buzluğa atın.

Dilerseniz, patatesleri küp küp veya halka şeklinde de doğrayabilirsiniz. Bu durumda haşlamadan buzdolabı poşetine koyup, buzluğa yerleştirmeniz yeterlidir.

Dondurduğunuz patatesleri kullanacağınız zaman, 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz.

HAŞLANMIŞ PATATES NASIL SAKLANIR?

Patatesleri haşladıktan sonra oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Ardından kapaklı bir kaba alarak kapağını kapatın. Haşladığınız patatesleri, buzdolabında 3-4 güne kadar muhafaza edebilirsiniz.



