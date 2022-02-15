Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak patates poğaça tarifi, bildiğiniz bütün tarifleri unutturacak kadar lezzetli. Peki, patates poağaça nasıl yapılır? Taına doyum olmayan ve yedikçe yedirten patates poğaça tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATATES POĞAÇA TARİFİ

Patates poğaça malzemeler

5 adet küçük patates

2 adet yumurta (1 inin sarısı üzeri için)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı beyaz peynir (ufalanmış)

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

4 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı karbonat

Tuz, karabiber

PATATES POĞAÇA YAPILIŞI

Patatesleri soyup tuzlu suda haşlayın.

Haşlanan patatesleri uygun bir kaba alarak ezin.

Patatesler soğuyunca kaşar rendesi, beyaz peynir, ince kıyılmış maydanozu, yumurta, karbonat un tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Ele az yapışan bir harç oluyor.

Ayrı bir kaseye su koyun, elle sudan alıp ıslatıp yuvarlak şekil verin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece de kızarana kadar pişirin.



