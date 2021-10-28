Yemek Patates püresi nasıl yapılır? Patates püresi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Patates püresi nasıl yapılır? Patates püresi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Patates püresi nasıl yapılır? Patates püresi tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Birçok yemeği yanına yakışan patates püresi tarifi, hem pratik hem de oldukça lezzetli. Peki, patates püresi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten patates püresi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

28 Ekim 2021, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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Özellikle et yemeklerinin yanında daha da lezzetli hale gelen patates püresi tarifi, hızlıca yapabileceğiniz nefis bir tarif. Peki, patates püresi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patates püresi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Patates püresi malzemeler

  • 6-7 patates
  • 1 kaşık yağ
  • 1 bardak süt
  • Tuz

PATATES PÜRESİ YAPILIŞI

Patatesler yıkanıp haşlanır. Sıcakken soyulup püre makinesinden geçirilir veya rendelenir. Yağ, süt ve tuz konup ateşte yağ eriyinceye kadar karıştırılır.

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