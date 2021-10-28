Özellikle et yemeklerinin yanında daha da lezzetli hale gelen patates püresi tarifi, hızlıca yapabileceğiniz nefis bir tarif. Peki, patates püresi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patates püresi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

PATATES PÜRESİ TARİFİ

Patates püresi malzemeler

6-7 patates

1 kaşık yağ

1 bardak süt

Tuz

PATATES PÜRESİ YAPILIŞI

Patatesler yıkanıp haşlanır. Sıcakken soyulup püre makinesinden geçirilir veya rendelenir. Yağ, süt ve tuz konup ateşte yağ eriyinceye kadar karıştırılır.



