Patatesin en lezzetli hali: Patates püresi tarifi

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Patates püresi tarifi

Patates püresi malzemeleri

1 kilo patates

4 bardak süt

1 yemek kaşığı margarin

Tuz

Karabiber

Patates püresi yapılışı

Patatesler soyulur ve iri doğranır, çelik tencerede üzerini çok az geçecek şekilde su eklenir , Patatesler yumuşayana kadar tuz birlikte kaynatılır. Patatesler yumuşayınca blendırdan geçirilip püre haline getirilir. İçine margarin, süt ekleyerek karıştırılır. Damak zevkinize göre patatesler sıcakken kaşar rendesi de ekleyebilirsiniz. Et ve tavuk yemeklerinin yanında az karabiberle süsleyip servis yapılır.



