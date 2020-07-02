Yemek Patatesin en lezzetli hali: Patates püresi tarifi

Patatesin en lezzetli hali: Patates püresi tarifi

Yemek

Patatesin en lezzetli hali: Patates püresi tarifi

Türk mutfağında birçok yemeğin yanında kullanılan patates püresi tarifi, hem lezzetli hem de pratik bir tarif. Sevdiklerinize şık sunumlar ile patates püresi tarifi hazırlamak istiyorsanz "Patates püresi tarifi, patates püresi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

02 Temmuz 2020, Perşembe 19:30 Son Güncelleme:
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Doğru kıvamıyla lezzetli bir patates püresi tarifi arıyorsanız veya patates püresi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Patates püresi tarifi, patates püresi nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Patates püresi tarifi

Patates püresi malzemeleri

  • 1 kilo patates
  • 4 bardak süt
  • 1 yemek kaşığı margarin
  • Tuz
  • Karabiber

Patates püresi yapılışı

Patatesler soyulur ve iri doğranır, çelik tencerede üzerini çok az geçecek şekilde su eklenir , Patatesler yumuşayana kadar tuz birlikte kaynatılır. Patatesler yumuşayınca blendırdan geçirilip püre haline getirilir. İçine margarin, süt ekleyerek karıştırılır. Damak zevkinize göre patatesler sıcakken kaşar rendesi de ekleyebilirsiniz. Et ve tavuk yemeklerinin yanında az karabiberle süsleyip servis yapılır.

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