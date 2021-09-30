Yemek Patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Patatesin tadına doyacağınız lezzetlerden birisi de patates sufle tarifi. Her lokmasında başka lezzet alacağınız ve ana yemeklerin yanına yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, patates sufle nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz patates sufle tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

30 Eylül 2021, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Birçok yemeğin yanına yakışan patates sufle tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

PATATES SUFLE TARİFİ

Patates sufle malzemeler

  • 3 adet patates 
  • 2 adet yumurta 
  • 1 adet soğan 
  • 100 gram kaşar peyniri 
  • 1 yemek kaşığı un
  • ½ su bardağı süt 
  • 10 gram kabartma tozu 
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • Tuz 
  • Karabiber

PATATES SUFLE YAPILIŞI

Patatesler yıkanır, kabukları soyulur. Eşit boyutlarda doğranarak tuzlu suda haşlanır. Soğan incecik yemeklik doğranarak yağda kavrulur. Patatesler blenderdan geçirilir, süt, un, yumurta sarısı, kabartma tozu ve soğan eklenerek tekrar blenderdan geçirilir. Kaşar peyniri de ilave edilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir. Yumurtanın beyazı ayrı bir kapta çırpılır. Kabarıklığı söndürülmeden patatesler ile karıştırılır. Önceden yağlanan fırın kaplarına koyularak 180 derece fırında 20 dakika pişirilir.

İlgili Haberler
Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktasıKaralahana sarması nasıl yapılır? Karalahana sarması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Doğunun en batılısı: Şanghay
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Şehrin merkezinde şehirden uzak bir his
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (30 Eylül 2021)