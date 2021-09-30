Birçok yemeğin yanına yakışan patates sufle tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

PATATES SUFLE TARİFİ

Patates sufle malzemeler

3 adet patates

2 adet yumurta

1 adet soğan

100 gram kaşar peyniri

1 yemek kaşığı un

½ su bardağı süt

10 gram kabartma tozu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

PATATES SUFLE YAPILIŞI

Patatesler yıkanır, kabukları soyulur. Eşit boyutlarda doğranarak tuzlu suda haşlanır. Soğan incecik yemeklik doğranarak yağda kavrulur. Patatesler blenderdan geçirilir, süt, un, yumurta sarısı, kabartma tozu ve soğan eklenerek tekrar blenderdan geçirilir. Kaşar peyniri de ilave edilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir. Yumurtanın beyazı ayrı bir kapta çırpılır. Kabarıklığı söndürülmeden patatesler ile karıştırılır. Önceden yağlanan fırın kaplarına koyularak 180 derece fırında 20 dakika pişirilir.



