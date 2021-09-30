Patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Patatesin tadına doyacağınız lezzetlerden birisi de patates sufle tarifi. Her lokmasında başka lezzet alacağınız ve ana yemeklerin yanına yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, patates sufle nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz patates sufle tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
30 Eylül 2021, Perşembe 14:47 Son Güncelleme:
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Birçok yemeğin yanına yakışan patates sufle tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, patates sufle nasıl yapılır? Patates sufle tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
PATATES SUFLE TARİFİ
Patates sufle malzemeler
- 3 adet patates
- 2 adet yumurta
- 1 adet soğan
- 100 gram kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı un
- ½ su bardağı süt
- 10 gram kabartma tozu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Patatesler yıkanır, kabukları soyulur. Eşit boyutlarda doğranarak tuzlu suda haşlanır. Soğan incecik yemeklik doğranarak yağda kavrulur. Patatesler blenderdan geçirilir, süt, un, yumurta sarısı, kabartma tozu ve soğan eklenerek tekrar blenderdan geçirilir. Kaşar peyniri de ilave edilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir. Yumurtanın beyazı ayrı bir kapta çırpılır. Kabarıklığı söndürülmeden patatesler ile karıştırılır. Önceden yağlanan fırın kaplarına koyularak 180 derece fırında 20 dakika pişirilir.