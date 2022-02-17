Börek tadında patates tava tarifi, 7'den 70'e herkesin severek yiyeceği şahane bir tarif. Peki, patates tava nasıl yapılır? Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak ve yedikçe yedirtecek patates tava tarifi, yapılışı, hazırlanışı, püf noktası ve gerekli malzemeler...

PATATES TAVA TARİFİ

Patates tava malzemeler

3 adet büyük boy patates

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı nişasta

Tuz

Karabiber

Pul biber

Sıvı yağ

Arası için;

Kaşar peyniri

PATATES TAVA YAPILIŞI

Öncelikle patateslerimizi rendeleyin ,soğuk suyun içinde 5 dakika kadar bekletin.

Sonrasında suyunu iyice sıkıp bir karıştırma kabına alın.

Üzerine nişasta ilave edip harmanlayın.

1 kasede yumurta ve baharatları çırpın.

Çırpılan yumurtaları patatese ilave edip karıştırın tavanıza 2 -3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirin ve harcın yarısını tavaya bastırarak yerleştirin.

Arasına peyniri koyun kalan harcı da koyduktan sonra kısık ateşte üstü kapalı şekilde yavaş yavaş önce altını sonra çevirin.

Kapağının kapalı olması çok önemli yoksa çiğ kalır.

Tekrar yağ ilave edip üstünü pişirin ve kapağını kapatın.



