Patates üreticilerine müjde: 50 bin ton ihracata izin

Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarım ve gıda sektöründe üretim, tüketim ve stok durumu ile piyasadaki fiyat değişimlerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Adana, Hatay ve İzmir’de turfanda patates hasadının başlamasıyla, yurt içi arz güvenliğinin güçlü bir seviyeye ulaştığını ifade eden Pakdemirli, "Bugün itibariyle 50 bin ton patatesin ihracatına ön izin vermeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi amacımız, üreticiyi korumak, tüketicimizi kollamak." değerlendirmesinde bulundu.





AA





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