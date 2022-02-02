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Patates yatağında piliç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patates yatağında piliç tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Yemek

Patates yatağında piliç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta patates yatağında piliç tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kanal D'nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler patates yatağında piliç tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise internet üzerinde patates yatağında piliç tarifi araştırmaya başladı. Peki, patates yatağında piliç nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız patates yatağında piliç tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

02 Şubat 2022, Çarşamba 14:21 Son Güncelleme:
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Ekranların en çok izlenen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler patates yatağında piliç tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise internet üzerinde patates yatağında piliç tarifi araştırmaya başladı. Peki, patates yatağında piliç nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız patates yatağında piliç tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATATES YATAĞINDA PİLİÇ TARİFİ

Patates yatağında piliç malzemeler

  • 4 parça tavuk göğsü
  • Sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Yarım çay bardağı su

Patates yatağı için

  • 4 -5 adet orta boy haşlanmış patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı süt
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

PATATES YATAĞINDA PİLİÇ YAPILIŞI

  • Kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü güzelce yıkayıp tencereye koyalım, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim.
  • Suyunu çekince yağı ekleyip bir kaç kez çevirelim sonra soğan, kırmızı biber ve yeşil biberi ilave edip karıştıralım.
  • Salçayı, tuzunu ve baharatları da ekleyelim yarım bardak suyu ilave edelim.
  • 10-15 dakika daha kısık ateşte pişirelim.
  • Tavuk sotemiz hazır.
  • Patates püresi için haşlanmış sıcak patatesi güzelce ezelim içine tereyağı, süt ve tuzunu da ekleyip blenderla püre haline getirelim .
  • Karabiberi de ekleyip karıştıralım.
  • Servis tabağına Püremizi koyalım üzerine de tavuk soteden koyalım sıcak servis yapalım.
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