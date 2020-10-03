Yemek Kızartmak yerine böyle deneyin: Patatesli antrikot tarifi

Kızartmak yerine böyle deneyin: Patatesli antrikot tarifi

Yemek

Kızartmak yerine böyle deneyin: Patatesli antrikot tarifi

Bol protein kaynağı olan antrikotu lezzetli bir yemeğe dönüştürmek istiyorsanız patatesli antrikot tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli antrikot tarifi arıyor ya da patatesli antrikot nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patatesli antrikot yapılışı için haberimize bir göz atın.

03 Ekim 2020, Cumartesi 14:59 Son Güncelleme:
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Akşam yemeğinde misafirleriniz varsa patatesli atrikot tarifi ile enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli antrikot tarifi arıyor ya da patatesli antrikot nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patatesli antrikot yapılışı için haberimize bir göz atın.

Patatesli antrikot tarifi

Patatesli antrikot malzemeleri

  • Zeytinyağı
  • 2 adet soğan
  • 2 – 3 adet patates
  • 4 adet antrikot
  • 4 diş sarımsak
  • 3 – 4 adet domates
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • Karabiber
  • Taze kekik

Patatesli antrikot yapılışı

Antrikotlarınızı iki yağlı kağıt arasına alın ve bir et döveceği yardımıyla hafif dövün. Tencerenizi ocağa alın ve ısıtın. Isınan tencerenizin içerisine antrikotları alın. Tuz ve karabiber serpip iki tarafını da mühürleyin. Etleriniz renk alınca kenara alın. Soğan ve patatesleri halka olacak şekilde ince dilimleyin. Domatesleri küp küp doğrayın. Tencerenizin içerisine zeytinyağı ilave edin. Dilimlediğiniz soğanı tabana dizin. Üzerine patateslerin yarısını dizin. Etleri yerleştirin ve kalan patatesleri etlerin üzerine gelecek şekilde dizin. İnce doğradığınız sarımsakları ekleyin. Üzerlerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Doğradığınız domatesleri ve toz şekeri ekleyin. Tencerenizin kapağını kapatın ve 1 saat kısık ateşte pişmeye bırakın. Yemeğinizin pişmesine 15 dakika kala taze kekikleri serpiştirin ve pişirmeye devam edin.

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