Bütün kek tariflerini unutturacak bir tarif: Patatesli kek tarifi

Normal kek tariflerini unutturan patatesli kek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli kek tarifi arıyor ya da patatesli kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Patatesli kek tarifi, patatesli kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Patatesli kek tarifi

Patatesli kek malzemeleri

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı zeytinyağı

3 orta boy patates

1 soğan

2 su bardağı un

2 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

Patatesli kek yapılışı

Büyük bir kasede yumurtaları mikserle 5 dakika çırpın. Yoğurt ve zeytinyağını ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları ilave edip birkaç dakika daha çırpın. Patatesleri küçük küpler şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik doğrayın. Soğan ve patatesi kek harcına ekleyip karıştırın. Fırını 180 derecede ısıtın. Yağlanmış fırın tepsisine harcı ilave edin. Önceden ısıtılmış fırında 40 dakika pişirin.



