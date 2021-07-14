Patatesli kıymalı yemek nasıl yapılır? Patatesli kıymalı yemek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kolay ve lezzetli bir yemek tarifi arıyorsanız patatesli kıymalı yemek tarifi tam size göre bir lezzet olacak. Yanına ister cacık isterseniz de çoban salata ile yiyebileceğiniz patatesli kıymalı yemek tarifi tadına doyamayacağınız bir lezzet. Peki, patatesli kıymalı yemek nasıl yapılır? kaç dakikada pişer? Patatesli kıymalı yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
14 Temmuz 2021, Çarşamba 11:56 Son Güncelleme:
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Hem görüntüsü hem de lezzetiyle hafızalara kazınan patatesli kıymalı yemek tarifi oldukça pratik bir tarif. Patates sevenler "patatesli kıymalı yemek nasıl yapılır?" merak ediyor. Ortalama 30 dakikada hazırlayabileceğiniz patatesli kıymalı yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
PATATESLİ KIYMALI YEMEK TARİFİ
Patatesli kıymalı yemek malzemeleri
- 500 gram kıyma
- 2 soğan
- 3 sivri biber
- 3-4 domates
- 4-5 patates
- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 2 yemek kaşığı salça
- 2 su bardağı su
- Karabiber
- Tuz
Patatesli kıymalı yemek yapılışı
Soğanı doğrayıp yağda kavurun. Kıymayı ilave edip 5 dakika daha kavurun. Karabiber ilave edin. Kıymanın üzerine dilimlenmiş patates, domates ve biberleri yerleştirin. Bir su bardağı su ile salçayı eritip tencereye ilave edin. Kalan suyu ekleyip tuzunu ilave edip pişirin. Sıcak servis yapın.