Hem görüntüsü hem de lezzetiyle hafızalara kazınan patatesli kıymalı yemek tarifi oldukça pratik bir tarif. Patates sevenler "patatesli kıymalı yemek nasıl yapılır?" merak ediyor. Ortalama 30 dakikada hazırlayabileceğiniz patatesli kıymalı yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

PATATESLİ KIYMALI YEMEK TARİFİ

Patatesli kıymalı yemek malzemeleri

500 gram kıyma

2 soğan

3 sivri biber

3-4 domates

4-5 patates

4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 yemek kaşığı salça

2 su bardağı su

Karabiber

Tuz

Patatesli kıymalı yemek yapılışı

Soğanı doğrayıp yağda kavurun. Kıymayı ilave edip 5 dakika daha kavurun. Karabiber ilave edin. Kıymanın üzerine dilimlenmiş patates, domates ve biberleri yerleştirin. Bir su bardağı su ile salçayı eritip tencereye ilave edin. Kalan suyu ekleyip tuzunu ilave edip pişirin. Sıcak servis yapın.



