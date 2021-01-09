Yemek Patatesli omlet tarifi: Patatesli omlet nasıl yapılır?

Patatesli omlet tarifi: Patatesli omlet nasıl yapılır?

Yemek

Patatesli omlet tarifi: Patatesli omlet nasıl yapılır?

Hem patates hem de yumurtanın bir araya gelmesiyle oluşan eşsiz bir lezzet. Kahvaltıların gözdesi olacak patatesli omlet tarifi bağımlılık yapıyor. Patates düşkünleri patatesli omlet nasıl yapılır merak ediyor. Patatesli omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

09 Ocak 2021, Cumartesi 12:09 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz patatesli omlet tarifi kahvaltılar için alternatif bir seçenek. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli omlet tarifi arıyor ya da patatesli omlet nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patatesli omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Patatesli omlet tarifi

Patatesli omlet malzemeleri

  • 2 orta boy patates
  • 3 yumurta
  • Sıvıyağ
  • Tuz
  • Tercihe göre baharat

Patatesli omlet yapılışı

Patatesleri soyup iyice yıkayın. Ufak olacak şekilde küp küp doğrayın. Yapışmaz tavada yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine doğradığınız patatesleri ekleyin ve kızarmalarını bekleyin. Bir kase içerisine 3 yumurtayı kırıp iyice çırpın. İçerisine kullandığınız kadar tuz ve istediğiniz baharatı ekleyin. Kızaran patateslerin üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin. Yumurtanın tamamı pişene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.

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