Pizza severlerin bayılarak yiyeceği patatesli pizza tabanı tarifi, pizza hamurundan daha basit bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli pizza tabanı tarfi arıyor ya da patatesli pizza tabanı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patatesli pizza tabanı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Patatesli pizza tabanı tarifi

Patatesli pizza tabanı malzemeleri

4-5 adet orta boy patates

Patatesli pizza tabanı yapılışı

Patatesleri iyice haşlayın. Patateslerin daha kolay ve çabuk haşlanmasını isterseniz, küçük boyda patatesler tercih edin. Haşlanmış patatesleri soyun ve bir kapta ezin. Ezdiğiniz patateslerin üzerini kapatarak yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Böylece patatesin kıvam kazanmasını sağlamış olacaksınız. Hazırladığınız patates püresini bir kaba yayın ve üzerine pizza harcı olarak kullanmak istediğiniz malzemeleri ekleyin. Patatesin içine ya da üzerine kaşar peyniri ekleyerek, tabanın harcı daha sıkı tutmasını da sağlayabilirsiniz.

Pizza malzemesi olarak; salam, sosis, sucuk, kırmızı biber, yeşil biber, ton balığı, soğan, kurutulmuş et, cheddar peyniri, patlıcan, enginar, tavuk, deniz ürünleri, mantar, mısır veya zeytin kullanabilirsiniz.



