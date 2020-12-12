Yemek Patatesli pizza tabanı nasıl yapılır? Patatesli pizza tabanı tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Patatesli pizza tabanı nasıl yapılır? Patatesli pizza tabanı tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası

Patatesli pizza tabanı nasıl yapılır? Patatesli pizza tabanı tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası

Yemek

Patatesli pizza tabanı nasıl yapılır? Patatesli pizza tabanı tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası

Klasik pizza hamurundan sıkıldıysanız size alternatif bir seçeneğimiz var; patatesli pizza tabanı tarifi. Peki, patatesli pizza tabanı nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz patatesli pizza tabanı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

12 Aralık 2020, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pizza severlerin bayılarak yiyeceği patatesli pizza tabanı tarifi, pizza hamurundan daha basit bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli pizza tabanı tarfi arıyor ya da patatesli pizza tabanı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patatesli pizza tabanı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Patatesli pizza tabanı tarifi

Patatesli pizza tabanı malzemeleri

  • 4-5 adet orta boy patates

Patatesli pizza tabanı yapılışı

Patatesleri iyice haşlayın. Patateslerin daha kolay ve çabuk haşlanmasını isterseniz, küçük boyda patatesler tercih edin. Haşlanmış patatesleri soyun ve bir kapta ezin. Ezdiğiniz patateslerin üzerini kapatarak yarım saat kadar buzdolabında bekletin. Böylece patatesin kıvam kazanmasını sağlamış olacaksınız. Hazırladığınız patates püresini bir kaba yayın ve üzerine pizza harcı olarak kullanmak istediğiniz malzemeleri ekleyin. Patatesin içine ya da üzerine kaşar peyniri ekleyerek, tabanın harcı daha sıkı tutmasını da sağlayabilirsiniz. 

Pizza malzemesi olarak; salam, sosis, sucuk, kırmızı biber, yeşil biber, ton balığı, soğan, kurutulmuş et, cheddar peyniri, patlıcan, enginar, tavuk, deniz ürünleri, mantar, mısır veya zeytin kullanabilirsiniz.

İlgili Haberler
Sebzeli pizza nasıl yapılır? Sebzeli pizza tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktasıBulgur tabanlı pizza nasıl yapılır? Bulgur tabanlı pizza tarifi, malzemeler, yapılışı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derinden
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Gastronomide dijital süreçler yeniden başlıyor
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şef İsmet Saz imzası ile yılbaşı akşamının yıldızları The Steeve'den!