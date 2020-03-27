İster kahvaltı sofrasında ister 5 çayında isterseniz de öğle yemeği olarak yiyebileceğiniz en lezzetli yemeklerden bir tanesi patatesli röşti tarifi. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için patatesli röşti tarifi arıyor ya da patatesli röşti nasıl yapılır merak ediyorsanız "Patatesli röşti tarifi, patatesli röşti nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Patatesli röşti tarifi

Patatesli röşti malzemeleri

3 adet patates(haşlanmış, rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet kapya biber(doğranmış)

1 adet yeşil biber(doğranmış)

1/2 demet taze soğan(doğranmış)

100 gram kaşar peyniri(rendelenmiş)

Patates röşti yapılışı

Patatesleri kaynar suda dış kısmı hafif yumuşayana kadar kaynatın ve ocaktan alın. Soğumuş patatesleri rendeleyin. Ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile biberleri ve taze soğanı soteleyin ve ocaktan alın. Yağladığınız ve ısıttığınız diğer tavaya rendelediğiniz patateslerin yarısını tavaya koyun ve bastırarak düzleştirin. Üzerine biber ve taze soğan karışımını ve kaşar peynirini ekleyin ve geriye kalan rendelenmiş patatesleri de ekleyip düzleştirin. Kısık ateşte alt kısmı kızarana kadar pişirin. Düz bir tencere kapağı yardımıyla röştiyi ters çevirin ve diğer tarafı da kızarana kadar pişirin. Pişen röştiyi ocaktan alın ve dilimleyerek servis edin.