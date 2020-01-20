Patatesli tatlı poğaça tarifi: Patatesli tatlı poğaça nasıl yapılır?
Poğaça sevenlerin favorisi olacak lezzette olan patatesli tatlı poğaça tarifi hafızalara kazınacak lezzette. Evde patatesli poğaça tarifi yapmak istiyorsanız ve pratik patatesli poğaça nasıl yapılır merak ediyorsanız "patatesli tatlı poğaça tarifi, patatesli tatlı poğaça nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Hamur işleri Türk toplumu tarafından oldukça fazla sevilir. Hem çocukların hem de büyüklerin severek yiyeceği patatesli tatlı poğaça tarifi için "patatesli tatlı poğaça tarifi, patatesli tatlı poğaça nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
Patatesli tatlı poğaça tarifi
Patatesli tatlı poğaça malzemeleri
- 3 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı sıvıyağ
- 2 yumurta (akı hamura, sarı üzerine)
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket maya
- Aldığı kadar un
Patatesli tatlı poğaça iç harcı için:
- 3 adet patates
- Tuz
- Karabiber
Patatesli tatlı poğaça yapılışı
Hamur malzemelerinin hepsini karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 1 saat kadar mayalanması için kenara bırakıyoruz. Bu sırada patatesler iyice yıkanıp haşlanır. Haşlanan patatesler soyulur ve bir kapta ezilir. İçerisine tuz ve karabiber eklenip güzelce karıştırılır. Mandalina büyüklüğünde hamurdan parça alınır ve içerisine iç harçtan koyulup top şeklinde yapılır. Pişirme kağıdı koyun tepsiye sırasıyla dizilir. Bütün hamurlar bitene kadar bu işlem uygulanır. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve isteğe bağlı susam dökülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.
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