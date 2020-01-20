Hamur işleri Türk toplumu tarafından oldukça fazla sevilir. Hem çocukların hem de büyüklerin severek yiyeceği patatesli tatlı poğaça tarifi için "patatesli tatlı poğaça tarifi, patatesli tatlı poğaça nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Patatesli tatlı poğaça tarifi

Patatesli tatlı poğaça malzemeleri

- 3 su bardağı ılık süt

- 1 su bardağı ılık su

- 1 su bardağı sıvıyağ

- 2 yumurta (akı hamura, sarı üzerine)

- 3 yemek kaşığı şeker

- 1,5 tatlı kaşığı tuz

- 1 paket maya

- Aldığı kadar un

Patatesli tatlı poğaça iç harcı için:

- 3 adet patates

- Tuz

- Karabiber

Patatesli tatlı poğaça yapılışı

Hamur malzemelerinin hepsini karıştırıp yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 1 saat kadar mayalanması için kenara bırakıyoruz. Bu sırada patatesler iyice yıkanıp haşlanır. Haşlanan patatesler soyulur ve bir kapta ezilir. İçerisine tuz ve karabiber eklenip güzelce karıştırılır. Mandalina büyüklüğünde hamurdan parça alınır ve içerisine iç harçtan koyulup top şeklinde yapılır. Pişirme kağıdı koyun tepsiye sırasıyla dizilir. Bütün hamurlar bitene kadar bu işlem uygulanır. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve isteğe bağlı susam dökülür. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kızarana kadar pişirilir.

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