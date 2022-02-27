Hem pratik hem de hızlıca yapabileceğiniz patatesli tava börek tarifi, tadına doyum olmayan şahane bir lezzet. Peki, patatesli tava börek nasıl yapılır? Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz patatesli tava börek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

PATATESLİ TAVA BÖREK TARİFİ

Patatesli tava börek malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet taze yufka

İç harç için malzemeler

4 adet haşlanmış patates – 600 gr.

4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı acı biber salçası

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

½ adet muskat rendesi

1 su bardağı kaşar peyniri – rende

Sıvı harcı için malzemeler

¼ su bardağı zeytinyağı

½ su bardağı süt

¼ su bardağı su

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 adet yumurta

PATATESLİ TAVA BÖREK YAPILIŞI

Sıvı harç için;

Bir karıştırma kabının içerisine zeytinyağı, süt, su, üzüm sirkesi ve yumurtayı alın.

Bir çırpma teli yardımıyla iyice çırpın.

İç harç için;

Patateslerinizi kabuklarıyla haşlayın.

Ardından kabuklarını soyun ve iri küp doğrayın.

Tavanızı ocağa alın ve ısıtın.

Isınan tavanıza zeytinyağı ve ince yemeklik doğranmış soğanı ilave edip soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

İnce doğranmış sarımsak, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın.

Ardından salçaları ilave edip karıştırarak açın.

Patatesleri ilave edin.

Tuz, karabiber, zerdeçal ve muskat rendesini ilave edip karıştırın.

Son olarak tereyağını ilave edin ve her şeyi iyice harmanlayın.

Hazır olan iç harcınızı soğuması için bir tabağa çıkartın.

Birleştirmek için;

Tavanızın içerisini ve kenarlarını tereyağıyla iyice yağlayın.

Bir tam yufkayı tavanızın üzerine yerleştirin.

Diğer yufkanızı elinizle parçalayarak ¾’ünü tabanına koyun.

Hazırladığınız sıvı harçla yufkalarınızın her tarafını ıslatın.

Ardından iç harcınızı ilave edip kaşığın tersiyle düzleyin.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve kalan yufkayı aynı şekilde parçalayarak iç harcın üzerine yerleştirin.

Hazırladığınız sıvı harçla yufkalarınızın üzerini ıslatın ve kenardaki yufkaları ortasına kapatın.

Kalan sıvı harcı en son yufkanızın üzerine dökün ve ocağa alın.

Orta kısık ateşte 15 dakika pişirdikten sonra bir kapak yardımıyla ters çevirin.

Böreğinizi tekrar tavanın içerisine alın ve 15 dakika daha pişirin.

Çevirdiğiniz böreği 7 – 8 dakika pişirdikten sonra kenarlarına tereyağı sürün.

Böreğinizi servis edeceğiniz tabağa alın ve dilimleyerek servis edin.



