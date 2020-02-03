Ağızla lokum gibi dağılan ve tadını çok seveceğiniz patatesli tavuk tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli tavuk yemeği tarifi arıyor yada patatesli tavuk yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "patatesli tavuk yemeği tarifi, patatesli tavuk yemeği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Patatesli tavuk yemeği tarifi

Patatesli tavuk yemeği malzemeleri

- 1 adet tavuk göğsü

- 1 adet soğan

- 1 adet sivri biber

- 1 adet kırımız dolmalık biber

- 2 adet domates

- 3 veya 4 adet patates

- 1,5 yemek kaşığı salca

- 1 cay kaşığı pul biber

- Kara biber

- Tavuk baharatı

- Soya sosu

- Tuz

Tavuklu patates yemeği yapılışı

Az sıvıyağ da, soğan ve biberleri kavurun. Ardından, iri doğranmış tavukları ekleyin. Rengi dönünce, domatesleri ve baharatları ekleyin. Ayrı bir kapta, salçayı sulandırıp, tencereye ilave edin. Doğrandığınız patatesleri de, tencereye koyarak, suyunu ayarlayın. En üste dilerseniz defne yaprağı koyarak, yemeği pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra, sıcak olarak servis yapın.