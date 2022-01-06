Türkiye Patenli gençler otobüs camını patlattı! Dehşet anları

Patenli gençler otobüs camını patlattı! Dehşet anları

Türkiye

Patenli gençler otobüs camını patlattı! Dehşet anları

Antalya'da patenli gençler halk otobüsüne tutunup yolculuk yaparken kendilerini uyaran şoföre kızıp, aracın camını vida fırlatarak patlattı.

06 Ocak 2022, Perşembe 12:36 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Patenli 5 genç, Güllük Caddesi'nde giden Mehmet Fidan yönetimindeki 07 AU 0072 plakalı denetimli halk otobüsünün arkasına tutunarak, Atatürk Devlet Hastanesi önüne kadar geldi.


Hastane durağında yolcu indiren şoför Fidan, aynadan baktığında, otobüsün arkasındaki patenli gençleri fark etti. Otobüsten inen Fidan, gençleri uyararak uzaklaştırdı.

Mehmet Fidan, tekrar otobüsün arkasına tutunmaya çalışan gençleri görünce ikinci kez inip, tepki gösterdi. Uzaklaşan gençlerden biri, bu sırada cebinden çıkardığı vidayı otobüse doğru fırlattı. Vidanın isabet ettiği otobüsün arka camı, gürültüyle patladı. Camın patladığını gören diğer gençler, hızla uzaklaştı. Şoför ve yolcular, camın patlaması sonrası otobüsten indi. Mehmet Fidan'ın haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekibi, yolculardan bilgi alıp, kamera kayıtlarını inceledi. Yolcular, başka otobüslere bindirildi.

Yusuf DEMİR/DHA

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