Patenli gençlerin ölümle dansı
Karaman’da bir elektrikli bisikletin arkasında birbirlerine tutunarak giden patenli üç genç, tehlikeye davetiye çıkardı
Olay, Karaman Mersin Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Karayolunun kenarında elektrikli bisiklete binen iki kişinin arkasında birbirlerine tutunarak giden üç patenli genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bir araç içerisinden cep telefonu ile çekilen patenli gençlerin görüntüleri hayrete düşürdü. Otomobil gençlerin yanından giderken, gençler hiç sağına soluna bakmadan yolculuklarına devam etti.
İHA