Türkiye Patinaj, drift.. Trafik magandasına ibretlik ceza!

Patinaj, drift.. Trafik magandasına ibretlik ceza!

Türkiye

Patinaj, drift.. Trafik magandasına ibretlik ceza!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobille patinaj çekip, drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan ehliyetsiz sürücü A.F.K.'ye (17), 9 bin 398 TL para cezası kesildi.

10 Ekim 2021, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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Bolvadin ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde A.F.K.'nin otomobille patinaj çektiği ve ardından drift attığı videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede aracın plakasını tespit etti. 42 BVN 52 plakalı aracı bulan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak, araç sürücüsünün A.F.K. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, ehliyeti olmayan A.F.K.’ye drift atma suçundan 6 bin 700 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL toplamda 9 bin 398 TL para cezası kesti. Araç sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL ceza uygulandı.

İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar)(DHA)

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