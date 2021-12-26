Türkiye Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisine mermi gibi saplandı

Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisine mermi gibi saplandı

Türkiye

Patlamadan saçılan taş güvenlik görevlisine mermi gibi saplandı

Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan’ın kafasına mermi gibi isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

26 Aralık 2021, Pazar 14:30 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti.

Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erdoğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep’te toprağa verildi.



TAŞ MERMİ GİBİ KAFAYA SAPLANDI

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Erdoğan’ın hayatını kaybettiği anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Dinamit patlamasından saçılan taşın mermi gibi Erdoğan’ın kafasına isabet etmesini güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yürüdüğü esnada kafasına taş isabet eden Erdoğan’ın, olduğu yere yığıldığı görülüyor.

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