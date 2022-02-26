Türkiye Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü

Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü

Türkiye

Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, kaçak göçmenlerin çalıştırılması nedeniyle patlatılan ruhsatsız maden ocağını yeniden açmak için uğraşan 2 işçi, göçükte mahsur kaldı. İşçilerin cansız bedenine ulaşıldı

26 Şubat 2022, Cumartesi 01:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Saat 17.00 sıralarında Kilimli ilçesi Dağbaca Mahallesi´nde bulunan ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. İddiaya göre, geçen çarşamba günü kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve güvenlik ekiplerince kömür ocağı üretim yapılmaması için patlatıldı.


Bugün, patlatılan kaçak kömür madeni ocağını açmak isteyen 2 kişi, maden ocağında yeniden çalışma başlattı. Ocağın göçen girişini onaran 2 kişi madene girdi. Bu esnada ocak girişinde göçük meydana geldi. Biri Afgan göçmen olduğu öğrenilen kişi ile Ümit Kurt göçükte mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye Ekibi, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda işçilerden Ümit Kurt´un cansız bedenine yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı.

2’inci işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek göçüğün yaşandığı yerde tahkimat çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt’un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tahlisiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonunda ocakta mahsur kalan Kadir Ulma isimli işçiye 7 saat sonra ulaşıldı. Yer altından çıkartılan Kadir Ulma’nın cansız bedeni ambulansa Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA-İHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yaptırımlar Rusya’yı durdurmaya yetmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fatih Kaymakamlığı’ndan okulda taciz iddiasına açıklama