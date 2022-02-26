Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü

Saat 17.00 sıralarında Kilimli ilçesi Dağbaca Mahallesi´nde bulunan ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi. İddiaya göre, geçen çarşamba günü kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ve güvenlik ekiplerince kömür ocağı üretim yapılmaması için patlatıldı.





Bugün, patlatılan kaçak kömür madeni ocağını açmak isteyen 2 kişi, maden ocağında yeniden çalışma başlattı. Ocağın göçen girişini onaran 2 kişi madene girdi. Bu esnada ocak girişinde göçük meydana geldi. Biri Afgan göçmen olduğu öğrenilen kişi ile Ümit Kurt göçükte mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye Ekibi, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda işçilerden Ümit Kurt´un cansız bedenine yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşıldı.

2’inci işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait arama kurtarma tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edilerek göçüğün yaşandığı yerde tahkimat çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından Ümit Kurt’un cansız bedenine ulaşıldı. Kurt’un cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tahlisiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonunda ocakta mahsur kalan Kadir Ulma isimli işçiye 7 saat sonra ulaşıldı. Yer altından çıkartılan Kadir Ulma’nın cansız bedeni ambulansa Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA-İHA