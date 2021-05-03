Patlayan duygular (OYUN)

MALZEMELER

Balonlar, kesilmiş kâğıt parçaları, renkli kalemler / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bu oyun için en az 25-30 kadar su balonuna ihtiyacınız olacak. Kâğıtları kesin ve beşerli gruplara ayırın. Her grubun temsil ettiği duyguyu kâğıtlara birlikte çizin. Örneğin, ilk beşli gruptaki kâğıtların hepsinde gülen yüz olsun ve mutluluğu temsil etsin. Her grup bittikten sonra kâğıtları bir araya getirin ve balonların içine tek tek yerleştirin. Bir yetişkin yardımıyla bütün balonları şişirin. Tercihen müzik eşliğinde, belirlediğiniz süre bitene kadar balonları patlatarak onların içindeki duyguları yeniden bir araya getirmeye çalışın. En fazla benzer duyguyu yeniden bir araya getiren kazansın!