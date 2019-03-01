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Patlayan kurutma makinesinin fırlayan kapağı işçiyi yaraladı

İstanbul Esenyurt'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

01 Mart 2019, Cuma 17:03
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Patlayan kurutma makinesinin fırlayan kapağı işçiyi yaraladı

Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

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