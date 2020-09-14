Patlıcan kebabı nasıl yapılır? İşte Patlıcan kebabı tarifi

Patlıcanla köftenin buluştuğu, üzerindeki sos ile birlikte damakları şenlendiren patlıcan kebabı tarifi...

Patlıcan kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram kıyma

2 adet rendelenmiş orta boy soğan

1/2 demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

3 adet patlıcan

3 adet kiraz domates

Üzeri için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş ezilmiş sarımsak

Yapılışı:

500 gram kıymaya, 2 adet rendelenmiş kuru soğan ve yarım demet maydanozu ilave edin. 2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek içi ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin.

Daha sonra bu malzemeleri güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak olarak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin.

Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin ve Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50-60 dakika kadar pişirin.

Ev usulü, mis gibi fırında patlıcan kebabınız hazır, afiyet olsun!