Patlıcanın lezzetine lezzet katan patlıcan saksısı tarifi, evde yapabileceğiniz ve misafirleriniz tadına doyamayacağı şahane bir lezzet. Peki, patlıcan saksısı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadını çok beğeneceğiniz patlıcan saksısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATLICAN SAKSISI TARİFİ

Patlıcan saksısı malzemeler

3 tane bostan patlıcanı

İç harcı için;

400 gram ince doğranmış dana kuşbaşı eti

1 tane soğan

2 tane kırmızı ve yeşil biber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kara ve kırmızı biber

Sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

PATLICAN SAKSISI YAPILIŞI

İlk önce patlıcanlar alaca şekilde soyulur.

Ardından 2'ye bölünür ve içi alınır.

Her yeri yağlanır ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirilir.

Kızgın tavaya sıvı yağ ve kırmızı et alınır, kızartılır ardından pişen ete biberler ve baharatlar ilave edilir ve sotelenir.

Pişen patlıcanlara iç harçtan doldurulur.

Üzerine salça gezdirilir.



