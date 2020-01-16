Patlıcan salatası tarifi: Patlıcan salatası nasıl yapılır?

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Patlıcan salatası tarifi

Patlıcan salatası malzemeleri

- 3 orta boy patlıcan

- 1 büyük boy soğan

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- 2 diş sarımsak

- 3 orta boy domates

- 5 adet yeşil biber

- 1/3 demet maydanoz

- 3 yemek kaşığı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım tatlı kaşığı karabiber

Patlıcan salatası yapılışı

Patlıcanlar yıkanır ve kurulanır daha sonra ocakta közlenir. Közlenen patlıcanların kabukları soyulur ve sapları kesilip ince ince kıyılır. Soğan soyulur, yıkanır ve ince ince doğranır. Yağla birlikte bir tencereye koyulur kapağını kapatıp kısık ateşte 4 - 5 dakika kavrulur. İçine patlıcanlar eklenir 1 - 2 kere karıştırılır ve sonra ocaktan alınır. İçerisine sarımsak soyulup ezilir ve ilave edilir. Diğer sebzeler yıkanır, biberlerin sap ve çekirdekleri ayrılır, maydanoz ayıklanıp ince ince kıyılır. Biber ve domatesler ince ince kıyılır, limon suyu, tuz ve baharatla birlikte patlıcana eklenir. İyice karıştırılır ve servis tabağına alınır. Üzeri maydanoz yapraklarıyla süslenir servis edilir.

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