Közlenmiş patlıcanla hazırlayacağınız patlıcan söğürtme tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız nefis tarif. Peki, patlıcan söğürtme nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız patlıcan söğürtme tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATLICAN SÖĞÜRTME TARİFİ

Patlıcan söğürtme malzemeler

2 kemer patlıcan

1 çay bardağı sirke

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Tuz

PATLICAN SÖĞÜRTME YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve ince kıyın.

Maydanozları temizleyip kıyın. Sarımsakları soyup ezin.

Patlıcan, maydanoz, sarımsak, sirke, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve pul biberi büyük bir kaseye alıp tüm malzemeyi iyice karıştırın.

Servis tabağına alın.

Yeşilliklerle süsleyip soğuk servis yapın.



