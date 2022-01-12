Yemek Patlıcan söğürtme nasıl yapılır? Patlıcan söğürtme tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Patlıcan söğürtme nasıl yapılır? Patlıcan söğürtme tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Patlıcan söğürtme nasıl yapılır? Patlıcan söğürtme tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Antep ve Urfa mutfağının en sevilen ve en popüler tariflerden birisi olan patlıcanlı söğürtme tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Peki, patlıcan söğürtme nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patlıcan söğürtme tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

12 Ocak 2022, Çarşamba 12:24 Son Güncelleme:
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Közlenmiş patlıcanla hazırlayacağınız patlıcan söğürtme tarifi, her lokmasında ayrı lezzet alacağınız nefis tarif. Peki, patlıcan söğürtme nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız patlıcan söğürtme tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATLICAN SÖĞÜRTME TARİFİ

Patlıcan söğürtme malzemeler

  • 2 kemer patlıcan
  • 1 çay bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • Tuz

PATLICAN SÖĞÜRTME YAPILIŞI

  • Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve ince kıyın. 
  • Maydanozları temizleyip kıyın. Sarımsakları soyup ezin.
  • Patlıcan, maydanoz, sarımsak, sirke, nar ekşisi, zeytinyağı, tuz ve pul biberi büyük bir kaseye alıp tüm malzemeyi iyice karıştırın.
  • Servis tabağına alın. 
  • Yeşilliklerle süsleyip soğuk servis yapın.
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