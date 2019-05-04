Patlıcan suyuyla zayıflayın

Patlıcan saponin diye adlandırılan, yağ emilimini çok ciddi miktarda azaltan bir madde içerir. Patlıcan suyu bir yandan idrar söktürücü görevi görüp böbrek işlevlerini arttırırken bir yandan da vücudu arındırır. Ayrıca çekirdeklerindeki lif sayesinde, bağırsak fonksiyonlarını da geliştirip kabızlığa ve huzursuz bağırsak sendromuna iyi gelir.

Ana öğününüzü yemeden önce bir bardak patlıcan suyu içmek, yağ emilimini ortadan kaldırmak için önerilen bir yöntemdir. Bunun dışında, kilo verebilmek için yağ oranı düşük şekilde beslenmeli ve günde en az yarım saat egzersiz yapmalısınız. Patlıcan suyu kilo vermeye yardımcı olan harika bir sebzedir ama eğer düzgün beslenmezseniz tek başına hiçbir işe yaramaz.

Her şeyden önce, unutmamanız gereken bir şey var: patlıcan çiğ yenmez. Yemeden önce pişirmeniz gerekir çünkü vücut için zararlı olan solanin adında bir alkaloid içerir. Eğer çiğ olarak yerseniz karın ağrısı ve baş ağrısı çekersiniz. Pazarda patlıcan seçerken, daha sert olanlarını seçmeye özen gösterin. Karışımı içmeden önce bir uzmana danışmayı unutmayın.

MALZEMELER

-İrice bir patlıcan

-Yarım litre su

-Bir limonun suyu

NASIL YAPILIR?

Patlıcanı soyup ufak parçalara bölün. Ardından, yarım litre soğuk su dolu bir kaba koyup birkaç saat bekletin. Eğer isterseniz bunu bir gün önceden yapabilirsiniz; böylece ertesi sabaha hazır olur. Yeterince beklettikten sonra kaynatarak pişirin. En az 15 dakika kaynatın.

Su kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin. Altını kısıp 10 dakika demlendirin. Ardından blendırdan geçirip, suyunu ve sebzesini yumuşak ve iyi karışmış bir püre haline getirin. Unutmayın, bu patlıcan suyu diyet yaptığınız günlerde ana öğününüzden 15 dakika önce içilmelidir. İstediğiniz sıklıkta limon ekleyebilirsiniz çünkü tadı biraz acı olduğundan içmesi zor olabilir. Limon, tadını çok daha kolaylaştıracaktır.