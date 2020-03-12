Yemek Patlıcan yemeği tarifi: Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Patlıcan yemeği tarifi: Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Yemek

Patlıcan yemeği tarifi: Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Patlıcanlı yemek tarifleri arasında en kolay ve en pratik yapılan tarif patlıcan yemeği tarifi.Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz patlıcan yemeği tarifi arıyor yada patlıcan yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "patlıcan yemeği tarifi, patlıcan yemeği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

12 Mart 2020, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
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Hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek tarifi arıyorsanız patlıcan yemeği tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için patlıcan yemeği tarifi arıyor yada patlıcan yemeği nasıl yapılır merak ediyorsanız "patlıcan yemeği tarifi, patlıcan yemeği nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeği malzemeleri

  • 4-5 adet patlıcan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet kırmızı biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates rendesi
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz

Patlıcan yemeği yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulur ve boydan 4'e bölünüp küp küp dilimlenir. Ortalama 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Yemekler soğanlık doğranır. Kırmızı biber ve yeşil biber içleri boşaltılarak yemeklik doğranır. Tencereye zeytinyağı eklenir üzerine soğanlar eklenip rengi değişmeye başlayınca üzerine biberler eklenir. Biberler kavrulunca suyu süzülen patlıcanlar ilave edilir. Son olarak domates sosu da eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılarak yemeğin kendi suyu ile pişmesi sağlanır. Patlıcanların piştiğinden emin olunca yemeği ocaktan alın ve sıcak servis edin. 

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