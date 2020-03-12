Patlıcan yemeği tarifi: Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

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Patlıcan yemeği tarifi

Patlıcan yemeği malzemeleri

4-5 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

1 adet kuru soğan

2 adet domates rendesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Patlıcan yemeği yapılışı

Patlıcanlar alacalı soyulur ve boydan 4'e bölünüp küp küp dilimlenir. Ortalama 20 dakika tuzlu suda bekletilir. Yemekler soğanlık doğranır. Kırmızı biber ve yeşil biber içleri boşaltılarak yemeklik doğranır. Tencereye zeytinyağı eklenir üzerine soğanlar eklenip rengi değişmeye başlayınca üzerine biberler eklenir. Biberler kavrulunca suyu süzülen patlıcanlar ilave edilir. Son olarak domates sosu da eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılarak yemeğin kendi suyu ile pişmesi sağlanır. Patlıcanların piştiğinden emin olunca yemeği ocaktan alın ve sıcak servis edin.