PATLICAN YEMEK ÇEŞİTLERİ

1. ZEYTİNYAĞLI PATLICAN YEMEĞİ TARİFİ

Zeytinyağlı patlıcan yemeği malzemeleri

1 kg patlıcan

8 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 domates

3 çarliston biber

Tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Üzeri için

Kıyılmış maydanoz

Zeytinyağlı patlıcan yemeği yapılışı

Patlıcanların saplarını kesin ve alacalı bir şekilde soyun. Kalın çubuklar şeklinde doğrayıp, tuzlu suda bekletin. Soğanları, domatesleri ve biberleri de küçük küçük doğrayın. Ardından kapaklı bir tavanın içinde zeytinyağını ısıtın ve soğanları ekleyin. Doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurup sarımsakları ekleyin ve 1-2 kez karıştırın. Salçayı sarımsakların üzerine ilave edin ve kavurmaya devam edin. Suyunu sıktığınız patlıcanları da karışımın içine ekleyin ve 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Patlıcanların üzerine iri doğradığınız biber ve küp küp doğradığınız domatesleri ilave ederek karıştırın. Son olarak tuz, toz şeker ve suyunu ilave ederek kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini kıyılmış maydanozla süsleyin.

2. PATLICAN KAPAMA TARİFİ

Patlıcan kapama malzemeleri

4 adet patlıcan

1 çay bardağı sıvı yağı (patlıcanları kızartmak için)

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan (yemeklik doğranmış)

3-4 adet sivri biber

200 gram dana kıyma

2 diş sarımsak (kıyılmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 kase maydanoz (kıyılmış)

Pilavı için;

3 çorba kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı tavuk suyu

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Patlıcan kapama yapılışı

Öncelikle pirinçlerin üzerine ılık su ekleyip bekletin. Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun ve boylamasına dilimleyin. Geniş bir tavaya sıvı yağ ekleyip yağ kızdıktan sonra dilimlenmiş patlıcanları önlü arkalı kızartın. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serilmiş yere alın. Başka bir tavada tereyağı ve sıvı yağ ekleyip soğanları kavurun. Daha sonra kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymanın üzerine sarımsak, salçayı ve baharatları ilave edip 1-2 dakika karıştırın. Son olarak maydanoz ekleyip karıştırıp kenara alın. Pilavı için ılık suyun içinde beklettiğiniz pirinçleri iyice yıkayıp süzün. Bir tencereye tereyağı ekleyip soğanları kavurun ve üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyip pirinçler saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine sıcak tavuk suyu tuz ve karabiberini ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine havlu kağıt kapatıp dinlendirin. Yuvarlak geniş bir kabın içine zeminin ortasını boş bırakacak şekilde kızarttığımız patlıcanları yan yana kabın kenarlarından dışarı sarkacak şekilde dizin. Kıymalı hazırladığınız harcınızı kabınızın ortasında kalan kısma gelecek şekilde zeminine yerleştirip üzerine pişirdiğiniz demlenen pilavınızı ekleyin. Kenarlardan sarkan patlıcanları pilavın üstüne doğru gelecek şekilde kapatın. Sonrasında üzerine sunum yapacağınız tabağı yerleştirip dikkatlice ters çevirin. Ters çevirdikten sonra üzerini dilediğiniz yeşilliklerle süsleyin.

3. DOMATES SOSLU PATLICAN PANE MALZEMELERİ

Domates soslu patlıcan pane malzemeleri

3 adet orta boy patlıcan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

6 yaprak taze fesleğen (kıyılmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 adet domates (rendelenmiş)

12 dilim taze mozzarella peyniri (dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (kıyılmış)

2 su bardağı sıvı yağ (patlıcanları kızartmak için)

5 çorba kaşığı galeta unu (patlıcanları bulamak için)

2 adet yumurta çırpılmış (patlıcanları bulamak için)

4 çorba kaşığı un (patlıcanları bulamak için)

Patlıcanların üzerini geçecek kadar su (patlıcanları bekletmek için)

1 tatlı kaşığı tuz

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Taze fesleğen yaprakları (kıyılmış)

Domates soslu patlıcan pane yapılışı

Öncelikle patlıcanları iyice yıkayıp kuruladıktan sonra baş kısımlarını kesin. Patlıcanları alacalı soyun. Halka şeklinde dilimleyin. Halka şeklinde dilimlenen patlıcanları genişçe bir kaseye alın. Patlıcanların üzerlerine tuz ekleyin. Üzerlerini geçecek kadar su ilave edin. 30 dakika tuzlu suyun içinde bekletin. Patlıcanları tuzlu suda beklettikten sonra iyice yıkayın ve süzün. Süzdükten sonra havlu kağıt üzerine alıp iyice kurulayın. Tavaya sıvıyağ ekleyin. Yağı iyice kızdırın. Patlıcanları önce una sonra çırpılmış yumurtaya ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Kızaran patlıcanları yağlı kağıt serili tepsiye alın. (Fazla yağının süzülmesi için.) Kızartma işlemi bittikten sonra. Bir sos tavasına zeytinyağını ekleyin. Ardından sarımsakları ilave edin. 2 dakika kavurun. Üzerine rendelenmiş domates ve domates salçasını ekleyin, domatesler suyunu hafif çekene kadar pişirin. Domatesler suyunu çekmeye başladığında, kıyılmış taze fesleğen yapraklarını, kırmızı pul biber, tuz , karabiberi ekleyin. Karıştırın ve ocaktan alın. Genişçe bir fırın kabı ya da borcamın tabanına fesleğenli domates sosunu dökün. Üzerine halka şeklinde doğranmış, kızartılmış patlıcan dilimlerini dizin. Dizdiğiniz her bir patlıcan diliminin üzerine dilimlenmiş taze mozzarella peynirini ekleyin.

4. KÖZLENMİŞ PATLICAN ÇORBASI TARİFİ

Közlenmiş patlıcan çorbası malzemeleri

5 su bardağı su

2 diş sarımsak (kıyılmış)

5 adet patlıcan (közlenmiş)

1,5 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam rendelenmiş kaşar peyniri

1 yaprak fesleğen

Közlenmiş patlıcan çorbası yapılışı

Öncelikle ister ocakta ister fırında patlıcanları közleyin. Közlediğiniz patlıcanları kabuklarından ayırıp bıçak yardımı ile ince ince kıyın (Dilerseniz hazır közlenmiş patlıcan konservesi de kullanabilirsiniz). Bir çorba tenceresinde tereyağını eritin ve unu ekleyip kavurun. İçerisine közlenmiş patlıcanları ilave edin ve karıştırın. Kıyılmış sarımsağı da ekledikten sonra suyunu yavaş yavaş ekleyin. Hafif kaynadığında sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Bir taşım kaynadıktan sonra tuz ve karabiber ile lezzetlendirip sunum yapacağınız kasenize alın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve fesleğen yaprağı ile süsleyin.

5. PATLICAN OTURTMA TARİFİ

Patlıcan oturtma malzemeleri

2 tane kemer patlıcan

2 tane büyük boy patates

250 gr dana kıyma

1 tane kuru soğan

1 tane sivri biber

1 tane domates

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Pulbiber

Karabiber

Üzeri İçin

1 tane küçük boy domates

1 tane çarliston biber

Patlıcan oturtma yapılışı

İlk olarak patlıcanları alacalı bir şekilde soyduktan sonra yuvarlak olarak doğrayın. Bol tuzlu suya koyun ve en az yarım saat bekletin. Bu esnada patatesleri soyun ve yıkayın. Aynı patlıcanlar gibi yuvarlak yuvarlak doğrayarak kızgın yağda kızartın. Patlıcanları süzüp, kuruladıktan sonra aynı yağda kızartabilirsiniz. Ayrı bir tencereye zeytinyağı ve küp küp doğranmış soğanları alın. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun. Pişen soğanların üzerine kıyma ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekince üzerine küçük küçük doğranmış biberleri de ekleyerek kavurma işlemine devam edin. Daha sonra salça, tuz ve rendelenmiş domatesi tencereye ekleyin. Son olarak baharatları da ekleyip pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Geniş tabanlı bir tencereye ilk olarak patates, ardından kıyma ve patlıcanları koyun. Tüm malzemeler bitene kadar bu işleme devam edin. En üst kısmı kıyma olacak şekilde malzemeleri bitirin ve hazırladığınız katların üzerine 1 bardak kadar su koyup kısık ateşte kaynamaya bırakın.

6. PATLICAN DİZME TARİFİ

Patlıcan dizme malzemeleri

1 kg patlıcan

500 gram kıyma

1 soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

Patlıcan dizme yapılışı

Patlıcanları alacalı soyun ve iki santim kalınlığında doğrayın. Kıymayı bir kaba alın. Rendelediğiniz soğan, ince kıydığınız maydanoz tuz ve karabiberi ilave edip yoğurun. Harçtan, cevizler büyüklüğünde parçalar kopartıp köfteler hazırlayın. Yuvarlak bir fırın kabına, bir patlıcan bir köfte olmak üzere yan yana diklemesine dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Salça ve suyu bir kasede ile karıştırıp köfte ve patlıcanların üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

7. PATLICAN KEBABI TARİFİ

Patlıcan kebabı malzemeleri

2-3 kemer patlıcan (çekirdeksiz)

Yarım kg yağlı kuzu kıyma

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı acı veya tatlı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

4-5 sivri biber

2-3 domates

İnce lavaş

Yoğurt

Patlıcan kebabı yapılışı

Öncelikle kebap için kıymayı derin bir kaba alın. Sarımsakları, salçaları, tuzu ve baharatları kıymanın üzerine ekleyip karıştırın ve iyice yoğurun. Patlıcanları eşit büyüklükte üçe veya dörde bölün. Enine geniş olan şişe önce patlıcanı, daha sonra ceviz büyüklüğünde eti ilave edip, elinizle sıkarak şekil verin. Şişin ucuna kadar sırayla dizin. Kalan şişleri de aynı şekilde hazırlayın. Fırının ızgara bölümünü veya ızgarayı ısıtın. Izgarada kızarıncaya kadar veya fırında 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Biber ve domatesleri közleyin. Servis tabağına lavaşı alın. Üzerine patlıcanlı şişi, közlenmiş domatesleri ve yoğurdu yerleştirin.

8. PATLICANLI PİLAV TARİFİ

Patlıcanlı pilav malzemeleri

2 su bardağı pirinç

2-3 kemer patlıcanı

2 orta boy rendelenmiş soğan

1 rendelenmiş domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tarçın

Kızartmak için

1 çay bardağı zeytinyağı

Patlıcanlı pilav yapılışı

Patlıcanları yıkadıktan sonra, kabuklarını alaca soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Pirinci başka bir kaba alın. Üzerini örtecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip 10 dakika beklettikten sonra soğuk suda birkaç kez yıkayın ve süzülmeye bırakın. Patlıcanları tuzlu sudan çıkarıp suyunun gitmesi için hafifçe sıkıp kağıt havlu ile kurulayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Küp kesilmiş patlıcanları ekleyip kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp yağını süzün. Yarım çay bardağı zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Rendelenmiş soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri soğanlara ilave edip kavurmaya devam edin. 2 su bardağı suyu, 1 tatlı kaşığı tuzu, 1 tatlı kaşığı şekeri,1 çay kaşığı karabiberi, 1 tatlı kaşığı yenibaharı, 1 tatlı kaşığı naneyi ve 1 çay kaşığı tarçını ekleyin. Su kaynayınca süzülmüş pirinci ekleyin. Bir kere karıştırın. Üstüne patlıcanları yayın. Kapağını kapatıp önce harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra kapağı kapalı olarak dinlendirin. Tahta kaşıkla pilavı harmanlayın.

9. HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Hünkar beğendi malzemeleri

Etli kısmı için:

4 dolu yemek kaşığı (100 ml) yağ

2 adet soğan

1 kg kemiksiz kuşbaşı doğranmış kuzu but eti

2 diş sarımsak

1 adet dolmalık biber

2 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 tutam tuz

1 tutam karabiber

3 bardak su

Beğendi kısmı için:

1 çay bardağı (100 ml) yağ

3 yemek kaşığı tepeleme un

1,5 kg bostan patlıcanı

1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

1 tutam tuz

1 tutam rende muskat

2,5 bardak ılık süt

Hünkar beğendi yapılışı

İlk olarak sarımsakları ince ince kıyın ve biberleri irice kesin. Ardından soğanları küp küp doğrayın ve tavanın içerisinde yağı öldürünceye kadar döndürün. Soğanların üzerine etleri ilave edin. Orta ateşte suyunu bırakıp tekrar çekene kadar pişirin. Önce sarımsakları, sonra irice doğradığınız biberleri tencereye ekleyin. Domateslerin kabuklarını soyun, çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğrayın, suyunu çeken etin üzerine ekleyin. Domates salçası, tuz, karabiber ve 3 bardak suyu da tencereye ilave edin ve iyice karıştırıp kaynadıktan sonra altını kısın. Tencerenin kapağını kapatıp 1 saat kadar pişirin.

Beğendi kısmı için; tencereye yağı ve unu ekleyip, ağır ateşte altın rengine dönene kadar karıştırın ve ateşten alın. Patlıcanları kürdan ile delin ve direkt ateş üzerinde pişirin. Dışı iyice pişen patlıcanları, kabuklarını soyduktan sonra tenceredeki unlu karışıma atın. Tencerenin altını tekrar yakın, ağır ateşte karışımı ezerek hepsini birbirine iyice yedirin. Kaşarı, tuzu, rende muskatı ve ılık sütü ekleyip 2 dakika daha pişirin ve ateşten alın. Son olarak kenarda dinlenmeye bırakın.

10. PATLICAN KISTIRMA TARİFİ

Patlıcan kıstırma malzemeleri

2 kg patlıcan

1 yemek kaşığı un

2 adet yumurta

İç harcı için:

150 gram kaşar peyniri

Yarım kalıp beyaz peynir

Bir tutam maydanoz

1 adet yumurta

Pul biber

Karabiber

Üzeri için:

Cherry domates

Patlıcan kıstırma yapılışı

İlk olarak patlıcanları alacalı bir şekilde soyun ve tuzlu suyun içerisinde 15 dakika kadar bekletin. Soğanı yemeklik bir şekilde doğrayın ve zeytinyağlı tavada pembeleşene kadar soteleyin. Soyduğunuz patlıcanları ikiye bölün ve 3 cm aralıklarla dilimleyin.

İç harcı için; Kaşar peyniri ve beyaz peyniri bir kaseye rendeleyin. Maydanozları ince ince kıyarak peynirlerin üzerine ekleyin. Daha sonra pul biber, karabiber ve yumurtayı da ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak minik köfteler haline getirin. Dilimlediğiniz patlıcanların arasında minik köfteleri yerleştirin.2 adet yumurtayı temiz bir kaseye kırın ve çırpın. Hazırladığınız patlıcanları önce yumurtaya, sonra una bulayın, ardından kızgın yağda kızartın.



