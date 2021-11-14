Sulu yemeklerinin vazgeçilmezi olan patlıcanlı etli yemek tarifi, hızlıca hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, patlıcanlı etli yemek nasıl yapılır? Tadına doymayacağınız patlıcanlı etli yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATLICANLI ETLİ YEMEK TARİFİ

Patlıcanlı etli yemek malzemeler

500 gram dana kuşbaşı eti

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

4 adet patlıcan

4 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

PATLICANLI ETLİ YEMEK YAPILIŞI

Dana kuşbaşı etinin fazla yağlı kısımlarını alın. Eti bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürün. Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırın. Kuşbaşı etleri tencereye alıp yüksek ateşte kendi suyunu çekene kadar soteleyin. Kuru soğanın kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Domatesleri iri parçalar halinde kesin. Patlıcanların ise uç kısımlarını kestikten sonra kabuklarını alacalı soyun. Ardından patlıcanları uzun ince parçalar halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil ve kırmızı biberleri de birkaç parçaya bölün. Suyunu çeken ete doğradığınız soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar soteleyin. Biber ve domates salçalarını ekleyip karıştırın. Birkaç dakika daha kavrulduktan sonra sırasıyla doğranmış patlıcan, biber ve domatesleri ekleyin. Sıcak su, tuz ve karabiber ilave ettiğiniz yemeğin kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin. Sebzeler pişip etler yumuşadığında ocaktan alın.



