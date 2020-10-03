Köfte yemeğini bir de böyle deneyin: Patlıcanlı köfte tarifi

Akşam yemeğine misafiriniz varsa patlıcanlı köfte tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için patlıcanlı köfte tarifi arıyor ya da patlıcanlı köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patlıcanlı köfte yapılışı için haberimize bir göz atın.

Patlıcanlı köfte tarifi

Patlıcanlı köfte malzemeleri

3 adet büyük boy patlıcan

400 gram dana kıyma

100 gram kuzu kıyma

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı zahter

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 adet yumurta

Domates biber sos için;

6 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet domates

1 adet kapya biber

5 diş sarımsak

1 tutam toz şeker

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Servis için;

Antep fıstığı

Süzme yoğurt

Patlıcanlı köfte yapılışı

Sos tencerenizi ocağa alın ve zeytinyağını ekleyip ısıtın. İnce doğradığınız kapya biber ve sarımsakları sos tencerenize alıp karıştırın. Rendelediğiniz domates, toz şeker, tuz ve karabiberi ekleyip kaynamaya bırakın. Sosunuz hafif kaynadıktan sonra bir parçalayıcıdan geçirin ve sosunuz yoğunlaşana kadar kaynatın. Patlıcanlarınızı uzunlamasına ince olacak şekilde kesin. Tost makinenizi ısıtın ve patlıcanlarınızı ızgaralayın. Patlıcanlarınızı bir tabağa çıkartın ve üzerini streçleyin.

Kıymanızı bir karıştırma kabına alın. Zahter, yumurta, tuz, karabiber, kimyon ve toz kırmızı biberi ekleyip iyice yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve patlıcanın içerisine koyup sarın. Cam fırın kabınızın tabanına hazırladığınız domates biber sosundan hafif dökün. Hazırladığınız patlıcanlı köftelerinizi 20×28 fırın kabına dizin. Üzerine kalan domates biber sos, deniz tuzu ve hafif zeytinyağı gezdirip 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 40 dakika pişirin. Pişen patlıcanların üzerlerine antep fıstığı serpiştirin ve servis edin.



